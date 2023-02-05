Диетолог рассказала, можно ли похудеть с помощью острой еды

Диетолог Игнатикова: острый перец не поможет похудеть

05 февраля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Если есть острый перец, то будет меньше жировых отложений Фото: Размик Закарян © URA.RU Красный жгучий перец снижает усвояемость жира в пище, но похудеть при ежедневном употреблении острого навряд ли получится. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Просто употребляя перец чили каждый день, вы вряд ли похудеете. Все-таки для снижения веса нужна система питания, волшебных продуктов не существует», — сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik. По ее словам, в чили и красном жгучем перце есть капсаицин, это вещество снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений, но этот процесс не очень активный, сказала врач. Острая пища может помочь в похудении, если человек следит за питанием и делает зарядку. Тогда удастся сбросить чуть больше, сказал URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он привел в пример острый перец и имбирь. Острое ускоряет метаболизм, сказал URA.RU диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

Красный жгучий перец снижает усвояемость жира в пище, но похудеть при ежедневном употреблении острого навряд ли получится. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. «Просто употребляя перец чили каждый день, вы вряд ли похудеете. Все-таки для снижения веса нужна система питания, волшебных продуктов не существует», — сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik. По ее словам, в чили и красном жгучем перце есть капсаицин, это вещество снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений, но этот процесс не очень активный, сказала врач. Острая пища может помочь в похудении, если человек следит за питанием и делает зарядку. Тогда удастся сбросить чуть больше, сказал URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он привел в пример острый перец и имбирь. Острое ускоряет метаболизм, сказал URA.RU диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.