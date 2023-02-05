Диетолог рассказала, можно ли похудеть с помощью острой еды

Красный жгучий перец снижает усвояемость жира в пище, но похудеть при ежедневном употреблении острого навряд ли получится. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
«Просто употребляя перец чили каждый день, вы вряд ли похудеете. Все-таки для снижения веса нужна система питания, волшебных продуктов не существует», — сказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, в чили и красном жгучем перце есть капсаицин, это вещество снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений, но этот процесс не очень активный, сказала врач.
Острая пища может помочь в похудении, если человек следит за питанием и делает зарядку. Тогда удастся сбросить чуть больше, сказал URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он привел в пример острый перец и имбирь. Острое ускоряет метаболизм, сказал URA.RU диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.
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