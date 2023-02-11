Число погибших при землетрясении в Турции выросло еще на 400 человек

Землетрясение в Турции стало самым мощным за последние 80 лет (фото из архива)
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Количество погибших в ходе землетрясений на юго-востоке Турции выросло еще на 400 человек и на данный момент составляет 20 665. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибло 20 665 человек, ранены 80 088 человек. В другие районы страны эвакуировано 92 697 пострадавших», — сообщает турецкий телеканал
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди погибших оказались граждане России.
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