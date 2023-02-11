Число погибших при землетрясении в Турции выросло еще на 400 человек

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, разбор завалов, потерпевшие, село малое песьяново, ураган, разрушения
Землетрясение в Турции стало самым мощным за последние 80 лет (фото из архива) Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Количество погибших в ходе землетрясений на юго-востоке Турции выросло еще на 400 человек и на данный момент составляет 20 665. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибло 20 665 человек, ранены 80 088 человек. В другие районы страны эвакуировано 92 697 пострадавших», — сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на данные управления.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди погибших оказались граждане России.

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Количество погибших в ходе землетрясений на юго-востоке Турции выросло еще на 400 человек и на данный момент составляет 20 665. Такие данные приводит Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. «В результате землетрясений в Кахраманмараше погибло 20 665 человек, ранены 80 088 человек. В другие районы страны эвакуировано 92 697 пострадавших», — сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на данные управления. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди погибших оказались граждане России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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