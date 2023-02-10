В Турции при землетрясении погибли россиянка с ребенком

В завалах в Турции нашли погибшую россиянку с ребенком
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
В Турецком городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Об этом сообщили в МЧС России.
«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. Ведутся поиски других членов этой семьи.
Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. Оно стало самым мощным в стране за последние 80 лет. В стране объявлен траур.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.