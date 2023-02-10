В Турции при землетрясении погибли россиянка с ребенком

10 февраля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

В завалах в Турции нашли погибшую россиянку с ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В Турецком городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Об этом сообщили в МЧС России. «В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. Ведутся поиски других членов этой семьи. Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. Оно стало самым мощным в стране за последние 80 лет. В стране объявлен траур.

В Турецком городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Об этом сообщили в МЧС России. «В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. Ведутся поиски других членов этой семьи. Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. Оно стало самым мощным в стране за последние 80 лет. В стране объявлен траур.