В Турции при землетрясении погибли россиянка с ребенком

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В завалах в Турции нашли погибшую россиянку с ребенком Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

В Турецком городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Об этом сообщили в МЧС России.

«В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. Ведутся поиски других членов этой семьи.

Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. Оно стало самым мощным в стране за последние 80 лет. В стране объявлен траур.

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В Турецком городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком. Об этом сообщили в МЧС России. «В ходе аварийно-спасательных работ обнаружены женщина и один ребенок, к сожалению, без признаков жизни», — сообщает МЧС в официальном telegram-канале. Ведутся поиски других членов этой семьи. Землетрясение в Турции магнитудой 7,4 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его ощутили жители 16 стран мира. Оно стало самым мощным в стране за последние 80 лет. В стране объявлен траур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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