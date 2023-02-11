Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 100 тысяч

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, флаг рф, флаг турции, триколор, флаг россии, реджеп эрдоган
Число погибших составило 21 043 человека, рассказал Эрдоган Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Общее число пострадавших из-за землетрясения в Турции достигло 101 140 человек. Об этом сообщает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Число погибших при землетрясении в турции на данный момент составляет 21 043, раненых 80 097», — рассказал Эрдоган. Его слова приводит турецкая версия телеканала CNN.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Толчки от него распространились на несколько стран. Из-за движения тектонических плит образовалось ущелье глубиной в 30 метров. Россия оказывает помощь пострадавшим с 7 февраля, передает телеканал ОТР.

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Общее число пострадавших из-за землетрясения в Турции достигло 101 140 человек. Об этом сообщает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Число погибших при землетрясении в турции на данный момент составляет 21 043, раненых 80 097», — рассказал Эрдоган. Его слова приводит турецкая версия телеканала CNN. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Толчки от него распространились на несколько стран. Из-за движения тектонических плит образовалось ущелье глубиной в 30 метров. Россия оказывает помощь пострадавшим с 7 февраля, передает телеканал ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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