В Турции разрушены тысячи домов и погибли сотни людей: главное о землетрясении к этому часу

В Турции запросили международную помощь для устранения последствий ЧП (архивное фото)
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, из-за которого рухнуло 1700 домов и погибло 284 человека. Подземные колебания достигли также и Сирии. URA.RU публикует все, что известно о последствиях разрушений.
- Вице-президент Турции Фуат Октай в обращении к нации по местному телевидению сообщил, что на юго-востоке Турции погибло 284 человека. Он отметил, что 2 232 получили ранения. Его слова приводит ТАСС.
- Землетрясение ощущали жители 10 провинций. Спустя несколько часов, после 05:17 по московскому времени, амплитуда с 7,4 баллов снизилась до 3,9-4,1. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.
- В районе Кахраманмараш погибло не менее 70 человек. В провинции Малатья землетрясение унесло жизни 23 человек.
- Из-за стихийного бедствия обрушилось 1 700 домов, в том числе и многоэтажные здания. Больше всего обломков замечено в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе.
- Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что частично уничтожена крепость в провинции Газиантепа. Она была построена примерно 2000 лет назад. Крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Был поврежден объект всемирного наследия ООН Цитадель Алеппо. Об этом сообщили в департаменте музеев Сирии в разговоре с РИА Новости.
- В стране объявили высокий уровень тревоги. По протоколу, он предусматривает международную помощь.
- Россия готова оказать помощь по устранению последствий от ЧП. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Эрдогану.
- Президент Украины Владимир Зеленский и основатель SpaceX Илон Маск выразили свои соболезнования по поводу стихийного бедствия. Они отметили, что готовы помочь с восстановлением гражданской инфрастуктуры. О желании помочь Турции заявили еще страны НАТО и ЕС.
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