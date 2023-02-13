Большинство челябинцев имеют опыт служебного романа

Служебный роман многим челябинцам помог увеличить продуктивность работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске большинство жителей признались в опыте служебного романа. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», многим это придало сил для работы с повышенной отдачей.

«Большинство опрошенных жителей Челябинска, 64% респондентов, признались в опыте служебного романа. Выяснилось, что 42% горожан в условиях служебного романа работает с повышенной отдачей», — пояснили URA.RU сотрудники сервиса.

Некоторые челябинцы признались, что служебные романы у них были не раз. Таких набралось 41%. Однако у 59% ситуация скромнее: завести роман удалось лишь единожды. Треть опрошенных рассказала, что служебный роман означал краткосрочные отношения, почти для такого же количества челябинцев — долгосрочные. У 14% горожан служебный роман закончился браком, при этом у 10% супругов, которые начинали отношения на службе, появились дети.

Сотрудники исследовательского центра «Зарплаты.ру» поинтересовались, знало ли руководство об отношениях. У половины опрошенных руководитель был в курсе происходящего. Коллеги были в курсе романа в 60% случаев. У трех четвертей челябинцев, кто имел роман на работе, внеслужебные отношения на карьере никак не сказались. Зато 12% получили преференции, 13% сообщили, что все закончилось плачевно.

На текущем месте работы романы допустимы у 46% челябинцев. Еще 37% не знают об отношении к этому коллег и руководства. Остальные отметили, что личные отношения запрещены.