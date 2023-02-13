Baza: украинские футболисты устроили массовую драку с россиянами в Турции

14 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Футболисты подрались из-за украинского гимна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинские футболисты, заселившиеся в турецкий отель Royal Seginus вместе с российскими спортсменами, спровоцировали наших футболистов на драку. Украинцы попытались заставить россиян исполнить гимн своей страны. «По предварительным данным, все началось вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба „Минай“ подошли к начальнику ярославского „Шинника“ и стали требовать от него спеть украинский гимн», — сообщает telegram-канал Baza.



Российские футболисты предложили оппонентам выйти на улицу и разобраться. Однако вмешались сотрудники отеля, и на этом этапе конфликт удалось погасить. Но позже несколько игроков украинского клуба столкнулись в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, вспыхнула массовая драка. В отель вызвали полицейских и медиков. Как сообщает Baza, между спортсменами до сих пор происходят стычки.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов. В МОК считают, что осуждающих спецоперацию на Украине спортсменов можно допускать к международным соревнованиям.

Украинские футболисты, заселившиеся в турецкий отель Royal Seginus вместе с российскими спортсменами, спровоцировали наших футболистов на драку. Украинцы попытались заставить россиян исполнить гимн своей страны. «По предварительным данным, все началось вечером 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба „Минай“ подошли к начальнику ярославского „Шинника“ и стали требовать от него спеть украинский гимн», — сообщает telegram-канал Baza. Российские футболисты предложили оппонентам выйти на улицу и разобраться. Однако вмешались сотрудники отеля, и на этом этапе конфликт удалось погасить. Но позже несколько игроков украинского клуба столкнулись в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, вспыхнула массовая драка. В отель вызвали полицейских и медиков. Как сообщает Baza, между спортсменами до сих пор происходят стычки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов. В МОК считают, что осуждающих спецоперацию на Украине спортсменов можно допускать к международным соревнованиям.