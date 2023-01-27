Зеленский возмущен допуском на мировые соревнования спортсменов из РФ, не поддержавших СВО

28 января 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, осуждающих спецоперацию на Украине к международным соревнованиям. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети. «Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны Баха. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил РФ транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Вместе с тем МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое решение МОК не поддается комментированию. По его мнению, в формулировках МОК много политики.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, осуждающих спецоперацию на Украине к международным соревнованиям. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети. «Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны Баха. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил РФ транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Вместе с тем МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое решение МОК не поддается комментированию. По его мнению, в формулировках МОК много политики.