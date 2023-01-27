27 января 2023

Зеленский возмущен допуском на мировые соревнования спортсменов из РФ, не поддержавших СВО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска россиян к соревнованиям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, осуждающих спецоперацию на Украине к международным соревнованиям. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны Баха.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил РФ транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Вместе с тем МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое решение МОК не поддается комментированию. По его мнению, в формулировках МОК много политики.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов, осуждающих спецоперацию на Украине к международным соревнованиям. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети. «Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем telegram-канале. Он отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны Баха. Ранее сообщалось, что российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации на Украине. Также МОК запретил РФ транслировать Олимпийские игры ближайшие десять лет. Вместе с тем МОК продлил санкции для российских и белорусских спортсменов, передает RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое решение МОК не поддается комментированию. По его мнению, в формулировках МОК много политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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