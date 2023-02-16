В ремонт теплосетей Челябинска вложат 1 млрд рублей

Правительство РФ и власти Челябинской области направят более миллиарда рублей на ремонт теплосетей в Челябинске. Основная доля средств пойдет на ремонт в Металлургическом районе, заявила мэр Наталья Котова.
«Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и Губернатора Алексея Текслера более миллиарда рублей направим на капитальный ремонт магистральных теплосетей, начатый нами в прошлом году. Львиная доля средств пойдет на улучшение ситуации в Металлургическом районе, где из-за высокой изношенности сетей регулярно происходят коммунальные аварии», — пишет мэр в своем telegram-канале.
Согласно госпрограмме, «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» за два года отремонтируют два километра тепломагистралей на семи участках по улицам 60-летия Октября, Мира, 50-летия ВЛКСМ, Дегтярева, Аральской и Богдана Хмельницкого. Более километра магистральных сетей на трех участках будет отремонтировано в Металлургическом районе. Также МУП «ЧКТС» за счет собственных средств проведет капитальный ремонт участков теплосетей по всему городу.
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