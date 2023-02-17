Врач предупредил курильщиков о главном признаке рака легких

Врач Агапкин: потеря веса у курящего человека говорит о возможном раке легких

17 февраля 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Если появились признаки рака легких, нужно пройти компьютерную томографию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Потеря массы тела у курящего взрослого человека — возможный признак рака легких. Об этом рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. «Если у человека в возрасте старше 60 лет, который курит, есть потеря массы тела, первое, о чем стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях. Например, о раке легких», — сказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».



При существующих проблемах специалист советует пройти компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. При этом, приведенные выше признаки также могут указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, поскольку она тоже сопровождается у курильщиков снижением массы тела. Однако это, со слов Агапкина, не должно добавлять оптимизма. Помимо этого медицинский специалист сообщил, что отеки и набор веса, напротив, могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.



Рак трахеи, бронхов и легкого — самый распространенный вид онкологии у мужчин в России. Женщины же чаще всего страдают от злокачественного поражения молочной железы, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

Потеря массы тела у курящего взрослого человека — возможный признак рака легких. Об этом рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин. «Если у человека в возрасте старше 60 лет, который курит, есть потеря массы тела, первое, о чем стоит задуматься, — об онкологических заболеваниях. Например, о раке легких», — сказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». При существующих проблемах специалист советует пройти компьютерную томографию (КТ) грудной клетки. При этом, приведенные выше признаки также могут указывать на хроническую обструктивную болезнь легких, поскольку она тоже сопровождается у курильщиков снижением массы тела. Однако это, со слов Агапкина, не должно добавлять оптимизма. Помимо этого медицинский специалист сообщил, что отеки и набор веса, напротив, могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Рак трахеи, бронхов и легкого — самый распространенный вид онкологии у мужчин в России. Женщины же чаще всего страдают от злокачественного поражения молочной железы, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.