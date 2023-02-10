Онколог назвал самые распространенные виды рака у россиян

Онколог Каприн: россияне наиболее подвержены раку трахеи, бронхов и легкого

11 февраля 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

Скрининговые программы позволяют выявить на ранней стадии 72% случаев рака молочной железы Фото: Анна Майорова © URA.RU Рак трахеи, бронхов и легкого — самый распространенный вид онкологии у мужчин в России. Женщины чаще всего страдают от злокачественного поражения молочной железы, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. «Рак трахеи, бронхов и легкого у мужчин занимает 16,4% в структуре злокачественных новообразований у российских мужчин. На рак молочной железы у женщин приходится более 22%», — рассказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Он отметил, что онкологические поражения трахеи, бронхов и легкого занимают одно из первых мест в мире по показателям смертности среди больных. Диагностировать, например, рак легкого на ранней стадии очень сложно. Гораздо проще определить рак молочной железы: скрининговые программы позволяют выявить на ранней стадии 72% случаев этот вида онкологии. Также Каприн рассказал, что бесконтрольное употребление биологически активных добавок в пищу может привести к развитию рака. Среди других факторов риска он назвал избыточную массу тела, курение и алкоголь, а также употребление красного мяса. Ранее ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов озвучил основные признаки рака мозга. Среди них: головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, снижение зрения, проблемы с памятью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рак трахеи, бронхов и легкого — самый распространенный вид онкологии у мужчин в России. Женщины чаще всего страдают от злокачественного поражения молочной железы, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн. «Рак трахеи, бронхов и легкого у мужчин занимает 16,4% в структуре злокачественных новообразований у российских мужчин. На рак молочной железы у женщин приходится более 22%», — рассказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Он отметил, что онкологические поражения трахеи, бронхов и легкого занимают одно из первых мест в мире по показателям смертности среди больных. Диагностировать, например, рак легкого на ранней стадии очень сложно. Гораздо проще определить рак молочной железы: скрининговые программы позволяют выявить на ранней стадии 72% случаев этот вида онкологии. Также Каприн рассказал, что бесконтрольное употребление биологически активных добавок в пищу может привести к развитию рака. Среди других факторов риска он назвал избыточную массу тела, курение и алкоголь, а также употребление красного мяса. Ранее ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов озвучил основные признаки рака мозга. Среди них: головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, снижение зрения, проблемы с памятью.