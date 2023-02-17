Депутат Госдумы Шеремет: призыв Нуланд атаковать Крым делает США агрессором

17 февраля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

США становятся для России легитимной целью после заявления Виктории Нуланд о Крыме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что удары Украины по российским военным базам в Крыму легитимны, делает Вашингтон агрессором и законной целью для Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. В посольстве РФ в США отметили, что нанесение ударов по военным базам России на полуострове означает прямое участие Соединенных Штатов в украинском конфликте. «Теперь воочию все могут увидеть, что центр принятия вооруженных решений находится не в Киеве, а в Вашингтоне. Но агрессоры должны знать, что теперь никто не даст и ломаного гроша за их безопасное будущее. Фактически, после таких заявлений и действий с их стороны, они становятся для России законной целью, а это значит, что весь потенциал самого совершенного оружия сдерживания будет направлен на устранение агрессора и ждет своего часа», — сказал Михаил Шеремет. «Видимо, Нуланд находится не в себе. По крайней мере, выглядит плохо, и очень похожа на своего протеже в зеленой форме Зеленского. Такими неадекватными, агрессивными заявлениями со стороны представителя рассадника международного терроризма США фактически начат обратный отчет апокалиптического сценария для Земли», — добавил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что удары Украины по российским военным базам в Крыму легитимны, делает Вашингтон агрессором и законной целью для Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Виктория Нуланд заявила, что военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. В посольстве РФ в США отметили, что нанесение ударов по военным базам России на полуострове означает прямое участие Соединенных Штатов в украинском конфликте. «Теперь воочию все могут увидеть, что центр принятия вооруженных решений находится не в Киеве, а в Вашингтоне. Но агрессоры должны знать, что теперь никто не даст и ломаного гроша за их безопасное будущее. Фактически, после таких заявлений и действий с их стороны, они становятся для России законной целью, а это значит, что весь потенциал самого совершенного оружия сдерживания будет направлен на устранение агрессора и ждет своего часа», — сказал Михаил Шеремет. «Видимо, Нуланд находится не в себе. По крайней мере, выглядит плохо, и очень похожа на своего протеже в зеленой форме Зеленского. Такими неадекватными, агрессивными заявлениями со стороны представителя рассадника международного терроризма США фактически начат обратный отчет апокалиптического сценария для Земли», — добавил парламентарий.