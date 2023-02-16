Посольство РФ жестко отреагировало на призывы Нуланд атаковать Крым

Поддержка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нанесения ударов по военным базам России в Крыму означает прямое участие США в украинском конфликте. Так на заявление Нуланд отреагировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.
«Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил Игорь Гиренко. Он отметил, что США не только одобряют такую тактику, но и поставляют Украине оружие для ее реализации, участвуют в наведении целей и консультируют украинских военачальников.
Гиренко заявил, что призывы атаковать Крым равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. В посольстве уверены, что планы США обречены на провал.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Виктория Нуланд назвала российские военные базы в Крыму законными целями для атак Украины, передает телеканал 360. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Америка не подталкивает Украину к захвату Крыма, сообщает RT.
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Поддержка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нанесения ударов по военным базам России в Крыму означает прямое участие США в украинском конфликте. Так на заявление Нуланд отреагировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. «Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил Игорь Гиренко. Он отметил, что США не только одобряют такую тактику, но и поставляют Украине оружие для ее реализации, участвуют в наведении целей и консультируют украинских военачальников. Гиренко заявил, что призывы атаковать Крым равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. В посольстве уверены, что планы США обречены на провал. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Виктория Нуланд назвала российские военные базы в Крыму законными целями для атак Украины, передает телеканал 360. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Америка не подталкивает Украину к захвату Крыма, сообщает RT.