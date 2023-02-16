Посольство РФ жестко отреагировало на призывы Нуланд атаковать Крым

Посольство РФ: США активно подталкивают Киев к нападению на Россию

17 февраля 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь посольства России в США заявил, что враждебные заявления Америки по Крыму означают их прямое участие в украинском конфликте Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нанесения ударов по военным базам России в Крыму означает прямое участие США в украинском конфликте. Так на заявление Нуланд отреагировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. «Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил Игорь Гиренко. Он отметил, что США не только одобряют такую тактику, но и поставляют Украине оружие для ее реализации, участвуют в наведении целей и консультируют украинских военачальников. Гиренко заявил, что призывы атаковать Крым равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. В посольстве уверены, что планы США обречены на провал. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Виктория Нуланд назвала российские военные базы в Крыму законными целями для атак Украины, передает телеканал 360. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Америка не подталкивает Украину к захвату Крыма, сообщает RT.

Поддержка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нанесения ударов по военным базам России в Крыму означает прямое участие США в украинском конфликте. Так на заявление Нуланд отреагировал пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. «Высказывания высокопоставленного представителя госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму — четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил Игорь Гиренко. Он отметил, что США не только одобряют такую тактику, но и поставляют Украине оружие для ее реализации, участвуют в наведении целей и консультируют украинских военачальников. Гиренко заявил, что призывы атаковать Крым равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. В посольстве уверены, что планы США обречены на провал. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Виктория Нуланд назвала российские военные базы в Крыму законными целями для атак Украины, передает телеканал 360. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Америка не подталкивает Украину к захвату Крыма, сообщает RT.