16 февраля 2023

США разрешили ВСУ атаковать военные базы РФ в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, колючая проволока, бтр, военные, оружие, бронетехника, линия обороны, военнослужащие, военная база, спецназ, сво, армия россии, военный объект, егоза
Виктория Нуланд назвала военные базы в Крыму «легитимными целями» для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народ США согласен с тем, что военные базы России в Крыму являются важными целями для Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы поддерживаем это», — призналась Виктория Нуланд в ходе брифинга, трансляция которого идет на YouTube. Она отметила, что по мнению властей Вашингтона, Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма.

Ранее Нуланд сказала, что власти США поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. «Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — отметила политик. При этом американское издание Politico писало, что в США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. The Times также писало, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народ США согласен с тем, что военные базы России в Крыму являются важными целями для Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы поддерживаем это», — призналась Виктория Нуланд в ходе брифинга, трансляция которого идет на YouTube. Она отметила, что по мнению властей Вашингтона, Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма. Ранее Нуланд сказала, что власти США поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. «Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — отметила политик. При этом американское издание Politico писало, что в США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. The Times также писало, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...