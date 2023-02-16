США разрешили ВСУ атаковать военные базы РФ в Крыму

17 февраля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Виктория Нуланд назвала военные базы в Крыму «легитимными целями» для Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народ США согласен с тем, что военные базы России в Крыму являются важными целями для Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы поддерживаем это», — призналась Виктория Нуланд в ходе брифинга, трансляция которого идет на YouTube . Она отметила, что по мнению властей Вашингтона, Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма. Ранее Нуланд сказала, что власти США поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. «Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — отметила политик. При этом американское издание Politico писало, что в США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. The Times также писало, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму.

Народ США согласен с тем, что военные базы России в Крыму являются важными целями для Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «Военные базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы поддерживаем это», — призналась Виктория Нуланд в ходе брифинга, трансляция которого идет на YouTube. Она отметила, что по мнению властей Вашингтона, Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма. Ранее Нуланд сказала, что власти США поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. «Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — отметила политик. При этом американское издание Politico писало, что в США мало кто верит и поощряет планы Украины по отвоеванию Крыма у России. The Times также писало, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности, чтобы нанести удары по целям в Крыму.