Курганское инвестагентство заплатит миллионы по долгам строительного банкрота

20 февраля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Суд обязал курганский инвестфонд выплатить долги строительного банкрота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» не смог опротестовать решение о выплате им 5,5 млн рублей банку по долгу обанкротившейся фирмы «Далспецстрой». Соответствующее решение появилось на сайте Уральского арбитражного суда. «Банк Уралсиб» <…> обратился с исковым заявлением к Фонду «Инвестиционное агентство Курганской области» о взыскании задолженности по договору поручительства <…> в размере 5 500 000 рублей», — говорится в материалах дела. Инвестагентство выступало поручителем компании «Далматовский специализированный строитель», которая была признана банкротом в 2021 году. Далматовская фирма брала в банке кредит в размере 11 млн рублей. Фонд по договору поручительства отвечал перед банком за исполнение заемщиком обязательства по возврату основной части долга. После того как заемщик не смог выплатить кредит и был признан банкротом, банк потребовал от поручителей вернуть деньги. Фонд не согласился с требованием, указав на отсутствие в претензии полного пакета документов о поручительстве. Банк обратился в арбитраж и выиграл дело в судах первой и апелляционной инстанций. Уральский арбитражный суд, рассмотрев кассацию курганцев, решил, что «суды правомерно <…> удовлетворили исковые требования банка и взыскали в его пользу с ответчика задолженность в сумме 5 500 000 рублей». Жалобу фонда оставили без удовлетворения. Ранее URA.RU сообщало, что курганская строительная фирма продает имущество. Компания-банкрот из Далматово выставила на продажу спецтехнику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» не смог опротестовать решение о выплате им 5,5 млн рублей банку по долгу обанкротившейся фирмы «Далспецстрой». Соответствующее решение появилось на сайте Уральского арбитражного суда. «Банк Уралсиб» <…> обратился с исковым заявлением к Фонду «Инвестиционное агентство Курганской области» о взыскании задолженности по договору поручительства <…> в размере 5 500 000 рублей», — говорится в материалах дела. Инвестагентство выступало поручителем компании «Далматовский специализированный строитель», которая была признана банкротом в 2021 году. Далматовская фирма брала в банке кредит в размере 11 млн рублей. Фонд по договору поручительства отвечал перед банком за исполнение заемщиком обязательства по возврату основной части долга. После того как заемщик не смог выплатить кредит и был признан банкротом, банк потребовал от поручителей вернуть деньги. Фонд не согласился с требованием, указав на отсутствие в претензии полного пакета документов о поручительстве. Банк обратился в арбитраж и выиграл дело в судах первой и апелляционной инстанций. Уральский арбитражный суд, рассмотрев кассацию курганцев, решил, что «суды правомерно <…> удовлетворили исковые требования банка и взыскали в его пользу с ответчика задолженность в сумме 5 500 000 рублей». Жалобу фонда оставили без удовлетворения. Ранее URA.RU сообщало, что курганская строительная фирма продает имущество. Компания-банкрот из Далматово выставила на продажу спецтехнику.