Курганская строительная компания распродает спецтехнику

Предприятие-банкрот выставило на торги спецтехнику и землю более чем за 11,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительное предприятие «Далспецстрой», признанное банкротом, выставило на торги спецтехнику. Продаются экскаваторы, тракторы, автогрейдер, кран и самосвал. Такая информация размещена на сайте «Торги России».

«ООО „Далспецстрой“ продает грузовой самосвал МАЗ 650119-420-021. Год выпуска: 2015. Имущество находится в залоге у ПАО „Банк УралСиб“. Начальная стоимость: 1 810 000,00 рублей», — говорится в сообщении.

Также продается два экскаватора, три трактора «Беларус», автогрейдер, автомобильный кран, легковой автомобиль, четыре прицепа, три автобуса и грузовик. Кроме техники на продажу выставлено административное здание 536 кв. м. и два земельных участка. Общая стоимость залогового имущества составляет более 11,5 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предприятие-банкрот распродает спецтехнику и землю. ООО «Зауральехлеб» выставила на аукцион комбайны, бороны, земельные участки и нежилые здания. Общая стоимость имущества более 49 млн рублей.