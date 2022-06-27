Курганская строительная компания распродает спецтехнику

Строительное предприятие «Далспецстрой», признанное банкротом, выставило на торги спецтехнику. Продаются экскаваторы, тракторы, автогрейдер, кран и самосвал. Такая информация размещена на сайте «Торги России».
«ООО „Далспецстрой“ продает грузовой самосвал МАЗ 650119-420-021. Год выпуска: 2015. Имущество находится в залоге у ПАО „Банк УралСиб“. Начальная стоимость: 1 810 000,00 рублей», — говорится в сообщении.
Также продается два экскаватора, три трактора «Беларус», автогрейдер, автомобильный кран, легковой автомобиль, четыре прицепа, три автобуса и грузовик. Кроме техники на продажу выставлено административное здание 536 кв. м. и два земельных участка. Общая стоимость залогового имущества составляет более 11,5 миллионов рублей.
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Строительное предприятие «Далспецстрой», признанное банкротом, выставило на торги спецтехнику. Продаются экскаваторы, тракторы, автогрейдер, кран и самосвал. Такая информация размещена на сайте «Торги России». «ООО „Далспецстрой“ продает грузовой самосвал МАЗ 650119-420-021. Год выпуска: 2015. Имущество находится в залоге у ПАО „Банк УралСиб“. Начальная стоимость: 1 810 000,00 рублей», — говорится в сообщении. Также продается два экскаватора, три трактора «Беларус», автогрейдер, автомобильный кран, легковой автомобиль, четыре прицепа, три автобуса и грузовик. Кроме техники на продажу выставлено административное здание 536 кв. м. и два земельных участка. Общая стоимость залогового имущества составляет более 11,5 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предприятие-банкрот распродает спецтехнику и землю. ООО «Зауральехлеб» выставила на аукцион комбайны, бороны, земельные участки и нежилые здания. Общая стоимость имущества более 49 млн рублей.