17 февраля 2023

Участник СВО с позывным «Кама» обратился к пермякам. Видео

Участник спецоперации с позывным «Кама» поблагодарил пермяков за помощь и поддержку
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Участник спецоперации поблагодарил пермяков за помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации (СВО) с позывным «Кама» поблагодарил прикамских волонтеров, а также всех жителей Пермского края за помощь и поддержку. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы».

«До конца только вы понимаете, что происходит. Потому что вы болеете душой своей, отдаете себя нам», — сказал пермский солдат.

Жители Прикамья регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются найти все новые формы поддержки. Так в прикамской столице 23 февраля должен пройти благотворительный акустический концерт. Вырученные за билеты деньги будут потрачены на приобретение автомобиля УАЗ для пермских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Концерт организует группа пермяков, чьи родные отправились в зону проведения СВО.

Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на территории Украины с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.

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Участник спецоперации (СВО) с позывным «Кама» поблагодарил прикамских волонтеров, а также всех жителей Пермского края за помощь и поддержку. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы». «До конца только вы понимаете, что происходит. Потому что вы болеете душой своей, отдаете себя нам», — сказал пермский солдат. Жители Прикамья регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются найти все новые формы поддержки. Так в прикамской столице 23 февраля должен пройти благотворительный акустический концерт. Вырученные за билеты деньги будут потрачены на приобретение автомобиля УАЗ для пермских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Концерт организует группа пермяков, чьи родные отправились в зону проведения СВО. Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на территории Украины с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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