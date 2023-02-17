Участник спецоперации с позывным «Кама» поблагодарил пермяков за помощь и поддержку

Участник спецоперации поблагодарил пермяков за помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации (СВО) с позывным «Кама» поблагодарил прикамских волонтеров, а также всех жителей Пермского края за помощь и поддержку. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы».

«До конца только вы понимаете, что происходит. Потому что вы болеете душой своей, отдаете себя нам», — сказал пермский солдат.

Жители Прикамья регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются найти все новые формы поддержки. Так в прикамской столице 23 февраля должен пройти благотворительный акустический концерт. Вырученные за билеты деньги будут потрачены на приобретение автомобиля УАЗ для пермских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Концерт организует группа пермяков, чьи родные отправились в зону проведения СВО.

Российские военнослужащие принимают участие в спецоперации на территории Украины с конца февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.