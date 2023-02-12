В пермском баре пройдет концерт, на выручку с которого купят УАЗ для бойцов СВО

Медвзводу нужна машина УАЗ, пермяки решили помочь ее приобрести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми 23 февраля пройдет благотворительный акустический концерт. Вырученные за билеты деньги пойдут на приобретение УАЗа («буханки») для пермских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Концерт организует группа пермяков, чьи родные и друзья отправились на СВО — «Братство 59». Анонс мероприятия они выложили на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В День защитника Отечества приглашаем всех на наш акустический благотворительный концерт. Все средства с билетов пойдут на приобретение для медвзвода „буханки“, которая в начале марта должна уехать на фронт», — указано в анонсе.

Концерт состоится в баре CHILL BAR на Сибирской, 17. Билеты стоят 300 рублей. Начало — в 18:00. Выступать будут пермские музыкальные исполнители Ruslan Rull (The RULL), Наталья Весна и Константин Васюков.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Соликамска готовятся отправить военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, подарки к 23 февраля. Пункты сбора помощи для бойцов были открыты в городе по трем адресам.

О начале спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на защиту Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов ВСУ.