17 февраля 2023

Разоблачивший взрывы «Северных потоков» журналист считает самоубийством для США рассчитывать на победу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, зима, маскхалат, ВСУ, украинские военные, stock
Журналист Сеймур Херш считает самоубийством надеяться на победу Украины Фото:

Ждать победы Украины в конфликте с Россией самоубийственно, мир должен настаивать на переговорах. Такое мнение высказал американский журналист, автор расследования о «Северных потоках» Сеймур Херш.

«Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. Он считает, что рассчитывать на победу Украины плохое решение, а мировым лидерам нужно настаивать на мирных переговорах.

Диверсия на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления на газопроводе. Всего было произведено три взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсии, в котором установил, что подрывы были совершены американскими водолазами. В дальнейшем Херш хочет издать более подробное расследование, где расскажет о подготовке диверсии, передает RT.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Ждать победы Украины в конфликте с Россией самоубийственно, мир должен настаивать на переговорах. Такое мнение высказал американский журналист, автор расследования о «Северных потоках» Сеймур Херш. «Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. Он считает, что рассчитывать на победу Украины плохое решение, а мировым лидерам нужно настаивать на мирных переговорах. Диверсия на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления на газопроводе. Всего было произведено три взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсии, в котором установил, что подрывы были совершены американскими водолазами. В дальнейшем Херш хочет издать более подробное расследование, где расскажет о подготовке диверсии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...