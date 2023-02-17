Разоблачивший взрывы «Северных потоков» журналист считает самоубийством для США рассчитывать на победу Украины

18 февраля 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Журналист Сеймур Херш считает самоубийством надеяться на победу Украины Фото: Министерство обороны Украины Ждать победы Украины в конфликте с Россией самоубийственно, мир должен настаивать на переговорах. Такое мнение высказал американский журналист, автор расследования о «Северных потоках» Сеймур Херш. «Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. Он считает, что рассчитывать на победу Украины плохое решение, а мировым лидерам нужно настаивать на мирных переговорах. Диверсия на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления на газопроводе. Всего было произведено три взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсии, в котором установил, что подрывы были совершены американскими водолазами. В дальнейшем Херш хочет издать более подробное расследование, где расскажет о подготовке диверсии, передает RT.

Ждать победы Украины в конфликте с Россией самоубийственно, мир должен настаивать на переговорах. Такое мнение высказал американский журналист, автор расследования о «Северных потоках» Сеймур Херш. «Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. Он считает, что рассчитывать на победу Украины плохое решение, а мировым лидерам нужно настаивать на мирных переговорах. Диверсия на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления на газопроводе. Всего было произведено три взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсии, в котором установил, что подрывы были совершены американскими водолазами. В дальнейшем Херш хочет издать более подробное расследование, где расскажет о подготовке диверсии, передает RT.