Ждать победы Украины в конфликте с Россией самоубийственно, мир должен настаивать на переговорах. Такое мнение высказал американский журналист, автор расследования о «Северных потоках» Сеймур Херш.
«Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть эту войну, что Украина может выиграть войну», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. Он считает, что рассчитывать на победу Украины плохое решение, а мировым лидерам нужно настаивать на мирных переговорах.
Диверсия на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» была совершена в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал падение давления на газопроводе. Всего было произведено три взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел расследование диверсии, в котором установил, что подрывы были совершены американскими водолазами. В дальнейшем Херш хочет издать более подробное расследование, где расскажет о подготовке диверсии, передает RT.
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