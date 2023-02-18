Генпрокуратура Украины готовит суд над военным летчиком РФ

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, вертолет, пилот, кабина пилота, ми-8мтв-1
Доказательств вины российского летчика Украина не приводит Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине готовится суд над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора страны.

«Черниговская областная прокуратура в ходе специального досудебного расследования направила в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего ВС РФ. В ходе расследования было установлено, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домовладений в Чернигове», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По версии обвинения, после приземления летчик якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этому или других подробностей произошедшего не приводится.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В течение всего конфликта украинская сторона распространяла многочисленные фейки о российской армии. Ложность этих заявлений признавали в Минобороны Украины.

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На Украине готовится суд над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора страны. «Черниговская областная прокуратура в ходе специального досудебного расследования направила в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего ВС РФ. В ходе расследования было установлено, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домовладений в Чернигове», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По версии обвинения, после приземления летчик якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этому или других подробностей произошедшего не приводится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В течение всего конфликта украинская сторона распространяла многочисленные фейки о российской армии. Ложность этих заявлений признавали в Минобороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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