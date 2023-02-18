Генпрокуратура Украины готовит суд над военным летчиком РФ

18 февраля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Доказательств вины российского летчика Украина не приводит Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине готовится суд над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора страны. «Черниговская областная прокуратура в ходе специального досудебного расследования направила в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего ВС РФ. В ходе расследования было установлено, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домовладений в Чернигове», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По версии обвинения, после приземления летчик якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этому или других подробностей произошедшего не приводится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В течение всего конфликта украинская сторона распространяла многочисленные фейки о российской армии. Ложность этих заявлений признавали в Минобороны Украины.

На Украине готовится суд над российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора страны. «Черниговская областная прокуратура в ходе специального досудебного расследования направила в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего ВС РФ. В ходе расследования было установлено, что 5 марта 2022 года пилот сбитого самолета ВС РФ приземлился на территории одного из частных домовладений в Чернигове», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. По версии обвинения, после приземления летчик якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этому или других подробностей произошедшего не приводится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной задачей Вооруженных сил РФ является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. В течение всего конфликта украинская сторона распространяла многочисленные фейки о российской армии. Ложность этих заявлений признавали в Минобороны Украины.