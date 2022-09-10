10 сентября 2022

В украинском Минобороны признали фейки по поводу спецоперации РФ

Минобороны Украины: в интернете много фейков о взятых ВСУ населенных пунктах
© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
В Минобороны Украины признали, что в интернете много фейков о взятых ВСУ населенных пунктах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском Минобороны признали, что в интернете много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр в социальной сети Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«Зачастую пишут, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате или же там ведутся бои», — написала Маляр на своей странице в соцсети. Она призвала проверять информацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.

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В украинском Минобороны признали, что в интернете много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр в социальной сети Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Зачастую пишут, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате или же там ведутся бои», — написала Маляр на своей странице в соцсети. Она призвала проверять информацию. Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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