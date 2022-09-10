В украинском Минобороны признали фейки по поводу спецоперации РФ

Минобороны Украины: в интернете много фейков о взятых ВСУ населенных пунктах

11 сентября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

В Минобороны Украины признали, что в интернете много фейков о взятых ВСУ населенных пунктах Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском Минобороны признали, что в интернете много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр в социальной сети Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Зачастую пишут, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате или же там ведутся бои», — написала Маляр на своей странице в соцсети. Она призвала проверять информацию. Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.

В украинском Минобороны признали, что в интернете много фейков о якобы взятых ВСУ населенных пунктах в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщила замглавы ведомства Анна Маляр в социальной сети Facebook (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Зачастую пишут, что населенный пункт взят, когда у ВСУ даже планов нет о его захвате или же там ведутся бои», — написала Маляр на своей странице в соцсети. Она призвала проверять информацию. Ранее глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, в котором военнослужащий с позывным «Колыма» объяснил, что все сообщения о его якобы захвате ВСУ — фейк. Там видно, что он находится рядом с аэропортом Донецка. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса.