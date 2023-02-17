Неизвестные подарила УАЗ волонтерам из Копейска (Челябинская область), которые занимаются доставкой посылок в зону спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях.
«Нам сказали, что несколько очень щедрых людей желают передать машину в дар. Сами дарители пожелали остаться инкогнито. Люди знают нас и видят нашу работу», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль будет использован в ближайшие дни для доставки посылок в медсанчасть. Планируется перевезти кушетки, стулья, медикаменты и перевязочные материалы. Затем УАЗ останется в медсанчасти для перевозки раненых.
Ранее копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.
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