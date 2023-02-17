Челябинским волонтерам подарили УАЗ для доставки посылок на фронт. Фото

18 февраля 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Дарители автомобиля пожелали остаться неизвестными Фото: Анна Майорова © URA.RU Неизвестные подарила УАЗ волонтерам из Копейска (Челябинская область), которые занимаются доставкой посылок в зону спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Нам сказали, что несколько очень щедрых людей желают передать машину в дар. Сами дарители пожелали остаться инкогнито. Люди знают нас и видят нашу работу», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль будет использован в ближайшие дни для доставки посылок в медсанчасть. Планируется перевезти кушетки, стулья, медикаменты и перевязочные материалы. Затем УАЗ останется в медсанчасти для перевозки раненых. Ранее копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле. Паблик «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте»

Неизвестные подарила УАЗ волонтерам из Копейска (Челябинская область), которые занимаются доставкой посылок в зону спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Нам сказали, что несколько очень щедрых людей желают передать машину в дар. Сами дарители пожелали остаться инкогнито. Люди знают нас и видят нашу работу», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль будет использован в ближайшие дни для доставки посылок в медсанчасть. Планируется перевезти кушетки, стулья, медикаменты и перевязочные материалы. Затем УАЗ останется в медсанчасти для перевозки раненых. Ранее копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.