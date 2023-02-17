17 февраля 2023

Челябинским волонтерам подарили УАЗ для доставки посылок на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
Дарители автомобиля пожелали остаться неизвестными Фото:

Неизвестные подарила УАЗ волонтерам из Копейска (Челябинская область), которые занимаются доставкой посылок в зону спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

«Нам сказали, что несколько очень щедрых людей желают передать машину в дар. Сами дарители пожелали остаться инкогнито. Люди знают нас и видят нашу работу», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль будет использован в ближайшие дни для доставки посылок в медсанчасть. Планируется перевезти кушетки, стулья, медикаменты и перевязочные материалы. Затем УАЗ останется в медсанчасти для перевозки раненых.

Ранее копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Неизвестные подарила УАЗ волонтерам из Копейска (Челябинская область), которые занимаются доставкой посылок в зону спецоперации. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Нам сказали, что несколько очень щедрых людей желают передать машину в дар. Сами дарители пожелали остаться инкогнито. Люди знают нас и видят нашу работу», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль будет использован в ближайшие дни для доставки посылок в медсанчасть. Планируется перевезти кушетки, стулья, медикаменты и перевязочные материалы. Затем УАЗ останется в медсанчасти для перевозки раненых. Ранее копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...