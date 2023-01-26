Челябинские волонтеры купили машину для доставки бронежилетов на передовую. Фото

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Бронежилеты и каски отвезут на фронт (фото из архива) Фото:
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В Копейске Челябинской области волонтеры приобрели грузовой автомобиль для отправки касок и бронежилетов на передовую. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В среднем за одну отправку объемом примерно 600 кг мы тратим около 30 тысяч рублей, а с учетом роста цен — это не предел. Поразмыслив и все посчитав, мы купили автомобиль для перевозки гуманитарной помощи. Бронежилеты и каски готовы, осталось перебрать нашу „девочку“, загрузить и в путь», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что такие доставки будут намного выгоднее, основные траты будут только на топливо, так как за руль сядут сами активисты. В свою очередь сами копейчане просят автомобилистов оказать помощь запчастями и покрышками.

«В этот вывоз будет загрузка на восемь точек, поедем в самую глубь, насколько возможно будет, ждем ответа по сопровождению к первой линии. Кроме этого, мы готовы помочь и другим группам при поездке по запланированному маршруту», — добавили волонтеры.

Активисты из Копейска стали одними из первых, кто организовал в регионе пункт помощи военнослужащим. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока с салом и копченостями до дождевиков и наборов инструментов.

Этот грузовик отвезет на фронт бронежилеты и каски
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В Копейске Челябинской области волонтеры приобрели грузовой автомобиль для отправки касок и бронежилетов на передовую. Об этом они сообщили в соцсетях. «В среднем за одну отправку объемом примерно 600 кг мы тратим около 30 тысяч рублей, а с учетом роста цен — это не предел. Поразмыслив и все посчитав, мы купили автомобиль для перевозки гуманитарной помощи. Бронежилеты и каски готовы, осталось перебрать нашу „девочку“, загрузить и в путь», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отметили, что такие доставки будут намного выгоднее, основные траты будут только на топливо, так как за руль сядут сами активисты. В свою очередь сами копейчане просят автомобилистов оказать помощь запчастями и покрышками. «В этот вывоз будет загрузка на восемь точек, поедем в самую глубь, насколько возможно будет, ждем ответа по сопровождению к первой линии. Кроме этого, мы готовы помочь и другим группам при поездке по запланированному маршруту», — добавили волонтеры. Активисты из Копейска стали одними из первых, кто организовал в регионе пункт помощи военнослужащим. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока с салом и копченостями до дождевиков и наборов инструментов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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