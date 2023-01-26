Бронежилеты и каски отвезут на фронт (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской области волонтеры приобрели грузовой автомобиль для отправки касок и бронежилетов на передовую. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В среднем за одну отправку объемом примерно 600 кг мы тратим около 30 тысяч рублей, а с учетом роста цен — это не предел. Поразмыслив и все посчитав, мы купили автомобиль для перевозки гуманитарной помощи. Бронежилеты и каски готовы, осталось перебрать нашу „девочку“, загрузить и в путь», — говорится в сообщении паблика «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что такие доставки будут намного выгоднее, основные траты будут только на топливо, так как за руль сядут сами активисты. В свою очередь сами копейчане просят автомобилистов оказать помощь запчастями и покрышками.

«В этот вывоз будет загрузка на восемь точек, поедем в самую глубь, насколько возможно будет, ждем ответа по сопровождению к первой линии. Кроме этого, мы готовы помочь и другим группам при поездке по запланированному маршруту», — добавили волонтеры.

Активисты из Копейска стали одними из первых, кто организовал в регионе пункт помощи военнослужащим. С их помощью «за ленточку» было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов: от чеснока с салом и копченостями до дождевиков и наборов инструментов.

Этот грузовик отвезет на фронт бронежилеты и каски Паблик «Вместе Копейск» в соцсети «ВКонтакте»