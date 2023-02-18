В Перми выясняют причину гибели мужчины на ж/д путях

В Перми выясняют причину гибели мужчины на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, их работу координирует прокурор, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«В субботу, 18 февраля, в вечернее время на перегоне Бахаревка-Ферма в Пермском крае грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. С целью координации действий работников правоохранительных органов на место травмирования выехал пермский транспортный прокурор», — уточнили в ведомстве.
Обстоятельства смертельного ЧП на ж/д путях устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
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