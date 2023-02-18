В Перми выясняют причину гибели мужчины на ж/д путях

Транспортная прокуратура разбирается в смертельном ЧП на ж/д путях в Перми

19 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Мужчину сбил грузовой поезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми выясняют причину гибели мужчины на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, их работу координирует прокурор, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В субботу, 18 февраля, в вечернее время на перегоне Бахаревка-Ферма в Пермском крае грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. С целью координации действий работников правоохранительных органов на место травмирования выехал пермский транспортный прокурор», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства смертельного ЧП на ж/д путях устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Перми выясняют причину гибели мужчины на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, их работу координирует прокурор, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В субботу, 18 февраля, в вечернее время на перегоне Бахаревка-Ферма в Пермском крае грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. С целью координации действий работников правоохранительных органов на место травмирования выехал пермский транспортный прокурор», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства смертельного ЧП на ж/д путях устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.