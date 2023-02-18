18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Перми выясняют причину гибели мужчины на ж/д путях

Транспортная прокуратура разбирается в смертельном ЧП на ж/д путях в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Железная дорога. Челябинская область, рельсы, железнодорожный состав, шпалы, грузовой поезд, ржд, железная дорога, поезд
Мужчину сбил грузовой поезд Фото:

В Перми выясняют причину гибели мужчины на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, их работу координирует прокурор, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«В субботу, 18 февраля, в вечернее время на перегоне Бахаревка-Ферма в Пермском крае грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. С целью координации действий работников правоохранительных органов на место травмирования выехал пермский транспортный прокурор», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства смертельного ЧП на ж/д путях устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми выясняют причину гибели мужчины на железнодорожном перегоне Бахаревка-Ферма. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, их работу координирует прокурор, об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «В субботу, 18 февраля, в вечернее время на перегоне Бахаревка-Ферма в Пермском крае грузовым поездом смертельно травмирован мужчина. С целью координации действий работников правоохранительных органов на место травмирования выехал пермский транспортный прокурор», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства смертельного ЧП на ж/д путях устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что пермяк выжил после того, как попал под поезд. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...