Полковник Алехин: сотрудникам украинских военкоматов стали больше платить

19 февраля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Мобилизованных украинцев отправляют служить в тероборону, сказал Геннадий Алехин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудникам украинских военкоматов, которые занимаются мобилизацией граждан, подняли денежное довольствие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Сейчас в украинских военкоматах сотрудникам добавили денежное довольствие, которое сравнимо с денежным довольствием военнослужащих ВСУ, которые находятся на линии фронта. А цель какая: чтоб они ретиво забирали всех подряд, выполняли план. Поэтому им добавили денежное довольствие. Это вроде бы такая деталь, но она характеризует очень многие вещи. Подняли значительно. Это мне источники оттуда сообщали. Всем сотрудникам военкомата, включая военкома, которые непосредственно занимаются мобилизацией», — сказал Геннадий Алехин. Основная мобилизация проходит на Юго-Востоке Украине, отметил военный обозреватель. «Они вылавливают все, что можно, по городам и весям. Это делается для того, чтобы набирать людей до 60 лет и направлять их на линию фронта в качестве теробороны. Затыкать дыры. Скажем прямо. Сколько гробов приходит. Кладбища все забиты. В том числе на Юго-Востоке. Оттуда идет основной костяк мобилизованных. Мне недавно прислали снимки из Харькова. Это недалеко от Белгорода. Есть кладбище большое — Безлюдовка. Весь горизонт заполен. Там одни могилы. Ну кто ж захочет сейчас добровольно идти. Поэтому они пытаются любыми путями, любыми способами их мобилизовать на фронт», — подчеркнул полковник запаса. Генштаб Украины заявлял о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения. В государственной судебной администрации Украины сообщили, что повестки о мобилизации украинским мужчинам будут пересылаться через мессенджер Viber. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам украинских военкоматов, которые занимаются мобилизацией граждан, подняли денежное довольствие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Сейчас в украинских военкоматах сотрудникам добавили денежное довольствие, которое сравнимо с денежным довольствием военнослужащих ВСУ, которые находятся на линии фронта. А цель какая: чтоб они ретиво забирали всех подряд, выполняли план. Поэтому им добавили денежное довольствие. Это вроде бы такая деталь, но она характеризует очень многие вещи. Подняли значительно. Это мне источники оттуда сообщали. Всем сотрудникам военкомата, включая военкома, которые непосредственно занимаются мобилизацией», — сказал Геннадий Алехин. Основная мобилизация проходит на Юго-Востоке Украине, отметил военный обозреватель. «Они вылавливают все, что можно, по городам и весям. Это делается для того, чтобы набирать людей до 60 лет и направлять их на линию фронта в качестве теробороны. Затыкать дыры. Скажем прямо. Сколько гробов приходит. Кладбища все забиты. В том числе на Юго-Востоке. Оттуда идет основной костяк мобилизованных. Мне недавно прислали снимки из Харькова. Это недалеко от Белгорода. Есть кладбище большое — Безлюдовка. Весь горизонт заполен. Там одни могилы. Ну кто ж захочет сейчас добровольно идти. Поэтому они пытаются любыми путями, любыми способами их мобилизовать на фронт», — подчеркнул полковник запаса. Генштаб Украины заявлял о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения. В государственной судебной администрации Украины сообщили, что повестки о мобилизации украинским мужчинам будут пересылаться через мессенджер Viber.