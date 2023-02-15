На Украине начнут рассылать повестки через мессенджер

Повестки о мобилизации украинским мужчинам будут пересылаться через мессенджер Viber. Об этом сообщили в государственной судебной администрации Украины.
«В дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber», — пишет РБК-Украина, ссылаясь на администрацию. Такие нововведения введут с 15 февраля.
Ранее сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста тратят тысячи долларов на переезд, чтобы избежать призыва в армию. Генштаб Украины заявлял о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения, напоминает RT. С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Киев ввел военное положение в стране.
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