На Украине начнут рассылать повестки через мессенджер

16 февраля 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

На Украине начнут рассылать повестки через мессенджер Viber Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Повестки о мобилизации украинским мужчинам будут пересылаться через мессенджер Viber. Об этом сообщили в государственной судебной администрации Украины. «В дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber», — пишет РБК-Украина, ссылаясь на администрацию. Такие нововведения введут с 15 февраля. Ранее сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста тратят тысячи долларов на переезд, чтобы избежать призыва в армию. Генштаб Украины заявлял о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения, напоминает RT. С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Киев ввел военное положение в стране.

Повестки о мобилизации украинским мужчинам будут пересылаться через мессенджер Viber. Об этом сообщили в государственной судебной администрации Украины. «В дополнение к уже традиционным SMS-сообщениям реализована возможность отправки повесток и вызовов с помощью мессенджера Viber», — пишет РБК-Украина, ссылаясь на администрацию. Такие нововведения введут с 15 февраля. Ранее сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста тратят тысячи долларов на переезд, чтобы избежать призыва в армию. Генштаб Украины заявлял о запрете покидать место проживания мужчинам призывного возраста без разрешения, напоминает RT. С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала Киев ввел военное положение в стране.