В Германии пожаловались на миллиардные убытки из-за Украины

Из-за спецоперации на Украине и резкого роста затрат на электроэнергию Германия в 2022 году потеряла 100 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
«Конфликт на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», — заявил Марсель Фрацшер. Его цитату приводит Rheinische Post. По словам Фрацшера, в ближайшие годы эти убытки продолжат расти.
Также глава DIW отметил, что ФРГ больше всех пострадала от кризиса в Европе из-за украинского конфликта. Причиной тому послужила сильная зависимость от российских энергоресурсов.
После начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. В рамках антироссийских ограничений был введен потолок цен на энергоресурсы из России. Из-за этого в государствах ЕС начался крупный энергетический кризис. Так, в Bloomberg писали, что в европейских странах цены на топливо в сравнении с 2000—2020 годами выросли в семь раз, а на электроэнергию в десять раз, напоминает «Федеральное агентство новостей».
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Из-за спецоперации на Украине и резкого роста затрат на электроэнергию Германия в 2022 году потеряла 100 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. «Конфликт на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», — заявил Марсель Фрацшер. Его цитату приводит Rheinische Post. По словам Фрацшера, в ближайшие годы эти убытки продолжат расти. Также глава DIW отметил, что ФРГ больше всех пострадала от кризиса в Европе из-за украинского конфликта. Причиной тому послужила сильная зависимость от российских энергоресурсов. После начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза начали активно вводить санкции против РФ. В рамках антироссийских ограничений был введен потолок цен на энергоресурсы из России. Из-за этого в государствах ЕС начался крупный энергетический кризис. Так, в Bloomberg писали, что в европейских странах цены на топливо в сравнении с 2000—2020 годами выросли в семь раз, а на электроэнергию в десять раз, напоминает «Федеральное агентство новостей».