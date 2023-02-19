Депутат челябинского района в ходе драки повредил глаз коллеге

Потасовку депутатов разберут в мировом суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутат районного собрания Яков Чуксин повредил в ходе драки глаз коллеге Андрею Печникову. Как стало известно URA.RU, в самое ближайшее время мировой суд рассмотрит материалы по этому делу.

«Первое заседание перенесли на 22 февраля. У меня меняется адвокат», — уточнил URA.RU депутат Яков Чуксин.

Инцидент между ним и коллегой Андреем Печниковым произошел 21 апреля 2022 года. На заседании рассматривали работу председателя Александра Васильева. В результате словесная перепалка на тему о том, как расценивать деятельность спикера, переросла в выяснение отношений в коридоре. Чуксин заявил, что оппонент в ходе дискуссии назвал его псом, и это переполнило чашу терпения.

«Неприязнь, видимо. Когда я начинал говорить, Чуксин меня неоднократно перебивал. Делал ему замечания, но безрезультатно. Вышли, сморю: идет ко мне с кулаками, добавляя, что намеревается убить», — сообщил URA.RU Печников.

Как утверждают следователи следственного отдела СКР по Усть-Катаву в письме, адресованном в местное собрание (копия имеется в распоряжении URA.RU), Чуксин нанес два удара в область лица. Этим он вызвал физическую боль и тупую травму правового глаза с вывихом «искусственного хрусталика».

Чуксин настаивает, что не нападал, но присутствовавшие свидетели стоят на стороне оппонента. По утверждению Чуксина, травму глаза Печников получил еще в 2018 году, и отношения к ней участник конфликта не имеет. Уголовное дело возбуждено по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Спикер собрания Васильев заявил URA.RU, что вопрос изучат в депутатской фракции «Единой России» и вынесут оценку произошедшему.