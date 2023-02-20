Минченко: карьера в России теперь делается через Донбасс

Политолог Евгений Минченко: карьера в России теперь делается через Донбасс

20 февраля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Политолог Евгений Минченко: карьеру в России теперь можно делать через Донбасс Фото: Олег Барханов © URA.RU Сделать карьеру в России теперь можно будет через Донбасс. Как заявил в интервью URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это касается как сотрудников силовых структур, так и административного аппарата. «Сейчас позиция такая, что все карьеры — только через Донбасс. Хочешь карьерного роста — пожалуйста, сначала на новые территории, в Донбасс в широком смысле этого слова. Годик-другой там поработай, потом будем смотреть, повышать тебя или нет. Это и по административной вертикали, и по силовикам», — отметил Минченко. По его словам, элиты на новых территориях таким образом и будут формироваться — за счет приезжих из других регионов и отчасти за счет местных активистов и политиков. «Будет смесь. Там есть еще какие-то остатки „Партии регионов“ (лидер с 2003 года был экс-президент Украины Виктор Янукович, — ред.) — люди, которые участвовали в политике, были во власти за последние восемь лет, если речь вести о ЛНР и ДНР», — пояснил Минченко. В состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко, о чем в интервью URA.RU сообщил автор концепции Евгений Минченко. По его мнению, Кириенко за 2022 год «нарастил свое влияние и доверие Путина», а также стал «главным кадровиком Кремля». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сделать карьеру в России теперь можно будет через Донбасс. Как заявил в интервью URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это касается как сотрудников силовых структур, так и административного аппарата. «Сейчас позиция такая, что все карьеры — только через Донбасс. Хочешь карьерного роста — пожалуйста, сначала на новые территории, в Донбасс в широком смысле этого слова. Годик-другой там поработай, потом будем смотреть, повышать тебя или нет. Это и по административной вертикали, и по силовикам», — отметил Минченко. По его словам, элиты на новых территориях таким образом и будут формироваться — за счет приезжих из других регионов и отчасти за счет местных активистов и политиков. «Будет смесь. Там есть еще какие-то остатки „Партии регионов“ (лидер с 2003 года был экс-президент Украины Виктор Янукович, — ред.) — люди, которые участвовали в политике, были во власти за последние восемь лет, если речь вести о ЛНР и ДНР», — пояснил Минченко. В состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко, о чем в интервью URA.RU сообщил автор концепции Евгений Минченко. По его мнению, Кириенко за 2022 год «нарастил свое влияние и доверие Путина», а также стал «главным кадровиком Кремля».