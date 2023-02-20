Минченко: карьера в России теперь делается через Донбасс

Сделать карьеру в России теперь можно будет через Донбасс. Как заявил в интервью URA.RU президент Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, это касается как сотрудников силовых структур, так и административного аппарата.
«Сейчас позиция такая, что все карьеры — только через Донбасс. Хочешь карьерного роста — пожалуйста, сначала на новые территории, в Донбасс в широком смысле этого слова. Годик-другой там поработай, потом будем смотреть, повышать тебя или нет. Это и по административной вертикали, и по силовикам», — отметил Минченко.
По его словам, элиты на новых территориях таким образом и будут формироваться — за счет приезжих из других регионов и отчасти за счет местных активистов и политиков. «Будет смесь. Там есть еще какие-то остатки „Партии регионов“ (лидер с 2003 года был экс-президент Украины Виктор Янукович, — ред.) — люди, которые участвовали в политике, были во власти за последние восемь лет, если речь вести о ЛНР и ДНР», — пояснил Минченко.
В состав наиболее влиятельной элитной группы «Политбюро 2.0», приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, вошел первый замруководителя АП Сергей Кириенко, о чем в интервью URA.RU сообщил автор концепции Евгений Минченко. По его мнению, Кириенко за 2022 год «нарастил свое влияние и доверие Путина», а также стал «главным кадровиком Кремля».
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