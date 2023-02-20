Белоруса оштрафовали на тысячи долларов за отказ продать запчасти военным РФ

В Белоруссии в Брестской области оштрафовали местного предпринимателя на 3,9 тысячи долларов за его отказ продать российским военным автозапчасти. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.
«В отношении 65-летнего предпринимателя инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 тысяч долларов», — сообщается на официальном
Там пояснили, что предприниматель ведет деятельность в сфере продажи автомобильных запчастей. В октябре прошлого года обвиняемый отказал российским военным в продаже деталей для их автомобиля.
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