Белоруса оштрафовали на тысячи долларов за отказ продать запчасти военным РФ

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Предприниматель из Брестской области отказался продавать запчасти военным из РФ Фото:

В Белоруссии в Брестской области оштрафовали местного предпринимателя на 3,9 тысячи долларов за его отказ продать российским военным автозапчасти. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

«В отношении 65-летнего предпринимателя инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 тысяч долларов», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

Там пояснили, что предприниматель ведет деятельность в сфере продажи автомобильных запчастей. В октябре прошлого года обвиняемый отказал российским военным в продаже деталей для их автомобиля.

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В Белоруссии в Брестской области оштрафовали местного предпринимателя на 3,9 тысячи долларов за его отказ продать российским военным автозапчасти. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии. «В отношении 65-летнего предпринимателя инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 тысяч долларов», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии. Там пояснили, что предприниматель ведет деятельность в сфере продажи автомобильных запчастей. В октябре прошлого года обвиняемый отказал российским военным в продаже деталей для их автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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