Белоруса оштрафовали на тысячи долларов за отказ продать запчасти военным РФ

20 февраля 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Предприниматель из Брестской области отказался продавать запчасти военным из РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Белоруссии в Брестской области оштрафовали местного предпринимателя на 3,9 тысячи долларов за его отказ продать российским военным автозапчасти. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии. «В отношении 65-летнего предпринимателя инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 тысяч долларов», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии. Там пояснили, что предприниматель ведет деятельность в сфере продажи автомобильных запчастей. В октябре прошлого года обвиняемый отказал российским военным в продаже деталей для их автомобиля.

В Белоруссии в Брестской области оштрафовали местного предпринимателя на 3,9 тысячи долларов за его отказ продать российским военным автозапчасти. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Белоруссии. «В отношении 65-летнего предпринимателя инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,9 тысяч долларов», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Белоруссии. Там пояснили, что предприниматель ведет деятельность в сфере продажи автомобильных запчастей. В октябре прошлого года обвиняемый отказал российским военным в продаже деталей для их автомобиля.