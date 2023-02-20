Курганский следком ищет сотрудника с «творческим подходом»

В следкоме Катайска объявили конкурс на должность старшего специалиста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В СУ СК РФ по Курганской области объявили о конкурсе, связанным с поиском сотрудника. Кандидата, который пройдет два отборочных этапа, примут на должность старшего специалиста 1 разряда в следственный отдел Катайска. Об этом сообщается на сайте госоргана. Там также указано, что среди прочего у будущего сотрудника должен быть «творческий подход к решению поставленных задач».

«Для замещения должности старшего специалиста 1 разряда устанавливаются требования: наличие среднего специального образования, соответствующего направлению деятельности; наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции РФ; федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов», — указано на сайте госоргана. В работе от сотрудника ждут творческий подход к решению задач, активность и инициативность, а также «быструю адаптацию к новым условиям и требованиям».

Конкурс проводится в два этапа. Документы для участия принимаются до 15 марта. Второй этап предполагается провести в апреле, где комиссия оценит кандидатов. Конкурсанты должны будут пройти собеседование и написать текст на знание основ Конституции и законодательства о госслужбе и о противодействии коррупции.

Сообщается, что принятый сотрудник будет работать с архивом, вести электронный реестр приговоров, направленных из суда, а также книгу учета уголовных дел и материалов проверок. Помимо оклада обещают давать премию, но «за выполнение особо важных и сложных заданий».