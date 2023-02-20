В Челябинске выросли цены и спрос на аренду «однушек»

Снять «однушку» в Челябинске в среднем стоит 14 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на аренду однокомнатных квартир в январе—феврале в Челябинске по сравнению с началом прошлого года выросли, также как и спрос на них. Статистику сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

«В Челябинске средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в 2023 году составляет 14 000 рублей в месяц. Изменение стоимости за год: 16,70%; изменение спроса за год: 9,80%», — указано в сводке «Авито Недвижимость». В данные вошла стоимость предложения на платформе «Авито» за период с 1 января по 15 февраля 2022 и 2023 годов.

Специалисты «Авито» при этом отмечают снижение спроса на аренду однокомнатных квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Омске. Повысился же спрос на «однушки» по сравнению с началом 2022 года больше всего в Новосибирске (на 24,8%), Уфе (23,8%), Ростове-на-Дону (21,4%) и Екатеринбурге (18%). В Новосибирске снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 18 тысяч рублей, в Уфе — за 16 тысяч, в Екатеринбурге — за 20 тысяч. Больше всего (на 33,3%) стоимость аренды «однушек» возросла в Ростове-на-Дону, но при этом цена ростовской однушки выросла до уровня екатеринбургской (где рост цены не зафиксирован) и составляет 20 тысяч рублей.