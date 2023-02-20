20 февраля 2023

Марочко: Киев использует националистов для деблокировки Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
Киев отправил националистический батальон для деблокировки Бахмута, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев пытается снять блокаду путей снабжения Бахмута (Артемовска), отправляя националистов в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“ (запрещенная в РФ экстремистская организация)», — сказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ ведут подготовку к обороне населенного пункта Часов Яр к западу от Бахмута. По его словам, украинские боевики окапываются и минируют подходы к своим позициям. Также Киев наращивает численность подразделений, передает RT.

Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев пытается снять блокаду путей снабжения Бахмута (Артемовска), отправляя националистов в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“ (запрещенная в РФ экстремистская организация)», — сказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Ранее Марочко заявил, что ВСУ ведут подготовку к обороне населенного пункта Часов Яр к западу от Бахмута. По его словам, украинские боевики окапываются и минируют подходы к своим позициям. Также Киев наращивает численность подразделений, передает RT. Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...