Марочко: Киев использует националистов для деблокировки Бахмута

21 февраля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Киев отправил националистический батальон для деблокировки Бахмута, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев пытается снять блокаду путей снабжения Бахмута (Артемовска), отправляя националистов в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“ (запрещенная в РФ экстремистская организация)», — сказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Ранее Марочко заявил, что ВСУ ведут подготовку к обороне населенного пункта Часов Яр к западу от Бахмута. По его словам, украинские боевики окапываются и минируют подходы к своим позициям. Также Киев наращивает численность подразделений, передает RT. Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Киев пытается снять блокаду путей снабжения Бахмута (Артемовска), отправляя националистов в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“ (запрещенная в РФ экстремистская организация)», — сказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Ранее Марочко заявил, что ВСУ ведут подготовку к обороне населенного пункта Часов Яр к западу от Бахмута. По его словам, украинские боевики окапываются и минируют подходы к своим позициям. Также Киев наращивает численность подразделений, передает RT. Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.