Марочко: Киев использует националистов для деблокировки Бахмута

Киев пытается снять блокаду путей снабжения Бахмута (Артемовска), отправляя националистов в район населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Для деблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики с националистического подразделения „Айдар“ (запрещенная в РФ экстремистская организация)», — сказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ ведут подготовку к обороне населенного пункта Часов Яр к западу от Бахмута. По его словам, украинские боевики окапываются и минируют подходы к своим позициям. Также Киев наращивает численность подразделений, передает RT.
Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в качестве целей СВО обозначил демилитаризацию и денацификацию киевского режима.
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