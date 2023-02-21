Участники спецоперации получат двухнедельный отпуск

Воюющие на передовой участники спецоперации будут уходить в двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
«Предлагаю установить всем военным отпуск в 14 дней каждые полгода, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Цель ее — прекратить восьмилетний конфликт в регионе с регулярными обстрелами мирных жителей со стороны ВСУ. В сентябре 2022 года Путин объявил о проведении частичной мобилизации. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении плана в 300 тысяч призывников и завершении мобилизации.
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