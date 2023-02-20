В Минцифры РФ пообещали Махонину помочь с цифровизацией пермских деревень

21 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В 2023 году интернет проведут в 51 деревню и село в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Во время беседы Шадаев заявил, что министерство готово помочь с проведением интернета в пермские деревни и села, сообщает сайт краевого правительства. «По словам руководителя Минцифры, федеральное ведомство готово ускорить выполнение программы „Устранение цифрового неравенства 2.0“ в 2023—2024 гг., чтобы еще больше жителей Пермского края имели доступ к цифровым сервисам», — передает сайт кабмина. Шадаев отметил, что в регионе уже активно идет подключение населенных пунктов к интернету. Махонин отчитался, что за 2021—2022 года в рамках проекта «Развитие информационного общества» интернет провели в 124 пермских села и деревни. В общей сложности в этих населенных пунктах проживает 34 тысячи человек. В планах у властей установить вышки сотовой связи в 51 населенном пункте края до конца 2023 года. За деревни и села, в которые проведут связь, проголосовали местные жители на Госуслугах. Также Шадавев отметил, что Пермский край лидирует в стране по организации ИТ-инфраструктуры в школах — 65,5% образовательных учреждений оснащены необходимым оборудованием.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Во время беседы Шадаев заявил, что министерство готово помочь с проведением интернета в пермские деревни и села, сообщает сайт краевого правительства. «По словам руководителя Минцифры, федеральное ведомство готово ускорить выполнение программы „Устранение цифрового неравенства 2.0“ в 2023—2024 гг., чтобы еще больше жителей Пермского края имели доступ к цифровым сервисам», — передает сайт кабмина. Шадаев отметил, что в регионе уже активно идет подключение населенных пунктов к интернету. Махонин отчитался, что за 2021—2022 года в рамках проекта «Развитие информационного общества» интернет провели в 124 пермских села и деревни. В общей сложности в этих населенных пунктах проживает 34 тысячи человек. В планах у властей установить вышки сотовой связи в 51 населенном пункте края до конца 2023 года. За деревни и села, в которые проведут связь, проголосовали местные жители на Госуслугах. Также Шадавев отметил, что Пермский край лидирует в стране по организации ИТ-инфраструктуры в школах — 65,5% образовательных учреждений оснащены необходимым оборудованием.