В городе ХМАО на строительство новой школы выделено более миллиарда рублей

22 февраля 2023 в 01:27 Размер текста - 17 +

Помимо строительства новой школы, планируется капитальный ремонт еще трех образовательных учреждений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нягани (ХМАО) в текущем году планируется начать строительство новой школы в седьмом микрорайоне. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей. Об этом на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев. «В этом году начнется строительство новой школы в седьмом микрорайоне. Мы прошли отбор на заключение концессионного соглашения с концессионером, определенным Правительством РФ, на строительство школы. Это позволило нам привлечь из федерального бюджета 1 млрд. 400 млн рублей», — говорится в записи мэра. Ямашев отметил, что помимо этого в 2024—2025 годах будет произведен капитальный ремонт школы №1. Бюджетные ассигнования из Министерства просвещения РФ доведены до Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) планируют завершить строительство школы на 900 мест к первому декабря 2024 года. Жители города ждут ее 7 лет. По словам мэра Тимура Закирзянова, работы по строительству и проектированию будут идти параллельно, что позволит ускорить процесс.

В Нягани (ХМАО) в текущем году планируется начать строительство новой школы в седьмом микрорайоне. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей. Об этом на свой странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Иван Ямашев. «В этом году начнется строительство новой школы в седьмом микрорайоне. Мы прошли отбор на заключение концессионного соглашения с концессионером, определенным Правительством РФ, на строительство школы. Это позволило нам привлечь из федерального бюджета 1 млрд. 400 млн рублей», — говорится в записи мэра. Ямашев отметил, что помимо этого в 2024—2025 годах будет произведен капитальный ремонт школы №1. Бюджетные ассигнования из Министерства просвещения РФ доведены до Нягани. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) планируют завершить строительство школы на 900 мест к первому декабря 2024 года. Жители города ждут ее 7 лет. По словам мэра Тимура Закирзянова, работы по строительству и проектированию будут идти параллельно, что позволит ускорить процесс.