В ЕС не нашли резервы Центробанка РФ на 300 млрд евро, которые хотели отдать Украине

Власти Евросоюза не нашли активы Центрального банка России на сумму 300 млрд евро, которые планировалось направить на поддержку Украины. Об этом сообщили несколько осведомленных источников.
«Европейские финансовые власти, несмотря на заявления о блокировке 300 миллиардов евро, принадлежащих ЦБ РФ, не нашли этих средств», — пишет Delfi, ссылаясь на источники. По словам собеседника, в реальности сумма заблокированных активов гораздо меньше.
Европарламентарии 21 февраля направили письмо председателю ЕС Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских бизнесменов с указанием размеров и местонахождения этих средств, передает МК. В письме утверждалось, что деньги направили на нужды Украины.
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Власти Евросоюза не нашли активы Центрального банка России на сумму 300 млрд евро, которые планировалось направить на поддержку Украины. Об этом сообщили несколько осведомленных источников. «Европейские финансовые власти, несмотря на заявления о блокировке 300 миллиардов евро, принадлежащих ЦБ РФ, не нашли этих средств», — пишет Delfi, ссылаясь на источники. По словам собеседника, в реальности сумма заблокированных активов гораздо меньше. Европарламентарии 21 февраля направили письмо председателю ЕС Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских бизнесменов с указанием размеров и местонахождения этих средств, передает МК. В письме утверждалось, что деньги направили на нужды Украины.