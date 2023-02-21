В Тюмени раздают подарки семьям участников СВО

22 февраля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Бесплатно покататься на горках можно будет за счет фонда «Путевка в жизнь» и его партнеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семьи мобилизованных тюменцев, а также тех, кто ушел на СВО по контракту или в качестве добровольца, могут получить в подарок сертификаты на катание на горках. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь». «Семьи участников СВО — мобилизованных, контрактников и добровольцев, могут получить в подарок сертификат на горки в центре города. За ними нужно обращаться в распределительный центр нашего фонда, по адресу: Московский тракт, дом 106, кабинет 101», — рассказала URA.RU координатор организации Ольга Чупрунова. Горки расположены на Масловском взвозе, 9, строение 1. Ориентир — парковка у «Конторы пароходства». Обращаться за сертификатами можно в понедельник, среду и пятницу, с 17:00 до 20:00. Чтобы получить подарок в выходные, необходимо предварительно позвонить волонтерам, по телефону 89220778879.

Семьи мобилизованных тюменцев, а также тех, кто ушел на СВО по контракту или в качестве добровольца, могут получить в подарок сертификаты на катание на горках. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь». «Семьи участников СВО — мобилизованных, контрактников и добровольцев, могут получить в подарок сертификат на горки в центре города. За ними нужно обращаться в распределительный центр нашего фонда, по адресу: Московский тракт, дом 106, кабинет 101», — рассказала URA.RU координатор организации Ольга Чупрунова. Горки расположены на Масловском взвозе, 9, строение 1. Ориентир — парковка у «Конторы пароходства». Обращаться за сертификатами можно в понедельник, среду и пятницу, с 17:00 до 20:00. Чтобы получить подарок в выходные, необходимо предварительно позвонить волонтерам, по телефону 89220778879.