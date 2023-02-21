21 февраля 2023

В Тюмени раздают подарки семьям участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки, катание на плюшках
Бесплатно покататься на горках можно будет за счет фонда «Путевка в жизнь» и его партнеров Фото:

Семьи мобилизованных тюменцев, а также тех, кто ушел на СВО по контракту или в качестве добровольца, могут получить в подарок сертификаты на катание на горках. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».

«Семьи участников СВО — мобилизованных, контрактников и добровольцев, могут получить в подарок сертификат на горки в центре города. За ними нужно обращаться в распределительный центр нашего фонда, по адресу: Московский тракт, дом 106, кабинет 101», — рассказала URA.RU координатор организации Ольга Чупрунова.

Горки расположены на Масловском взвозе, 9, строение 1. Ориентир — парковка у «Конторы пароходства».

Обращаться за сертификатами можно в понедельник, среду и пятницу, с 17:00 до 20:00. Чтобы получить подарок в выходные, необходимо предварительно позвонить волонтерам, по телефону 89220778879.

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Семьи мобилизованных тюменцев, а также тех, кто ушел на СВО по контракту или в качестве добровольца, могут получить в подарок сертификаты на катание на горках. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь». «Семьи участников СВО — мобилизованных, контрактников и добровольцев, могут получить в подарок сертификат на горки в центре города. За ними нужно обращаться в распределительный центр нашего фонда, по адресу: Московский тракт, дом 106, кабинет 101», — рассказала URA.RU координатор организации Ольга Чупрунова. Горки расположены на Масловском взвозе, 9, строение 1. Ориентир — парковка у «Конторы пароходства». Обращаться за сертификатами можно в понедельник, среду и пятницу, с 17:00 до 20:00. Чтобы получить подарок в выходные, необходимо предварительно позвонить волонтерам, по телефону 89220778879.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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