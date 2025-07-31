Из Тюмени в Екатеринбург запускают дополнительный автобусный маршрут

С 1 августа между Тюменью и Екатеринбургом запускается дополнительный межобластной автобусный маршрут №5379. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области.
«С 01.08.2025 года начинает движение дополнительный межобластной маршрут №5379 „Тюмень АВ — Екатеринбург САВ“. С отправлением из Тюменского автовокзала по пятницам в 08:55», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.
Продажа билетов уже открыта в кассах и на официальном сайте перевозчиков. Время в пути ориентировочно составит шесть–семь часов.
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