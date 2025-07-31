Из Тюмени в Екатеринбург запускают дополнительный автобусный маршрут

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Новый маршрут начнет работу с 1 августа
Новый маршрут начнет работу с 1 августа Фото:

С 1 августа между Тюменью и Екатеринбургом запускается дополнительный межобластной автобусный маршрут №5379. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области.

«С 01.08.2025 года начинает движение дополнительный межобластной маршрут №5379 „Тюмень АВ — Екатеринбург САВ“. С отправлением из Тюменского автовокзала по пятницам в 08:55», — указано в сообщении ГУС Тюменской области.

Продажа билетов уже открыта в кассах и на официальном сайте перевозчиков. Время в пути ориентировочно составит шесть–семь часов.

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С 1 августа между Тюменью и Екатеринбургом запускается дополнительный межобластной автобусный маршрут №5379. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области. «С 01.08.2025 года начинает движение дополнительный межобластной маршрут №5379 „Тюмень АВ — Екатеринбург САВ“. С отправлением из Тюменского автовокзала по пятницам в 08:55», — указано в сообщении ГУС Тюменской области. Продажа билетов уже открыта в кассах и на официальном сайте перевозчиков. Время в пути ориентировочно составит шесть–семь часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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