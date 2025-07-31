Путин поздравил Якубовича с важной датой

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении. Президент отметил вклад Якубовича в отечественное телевидение и выразил признательность за его многолетнюю работу. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович — талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал и добился успеха в различных творческих профессиях. Он пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.
Особое внимание президент уделил роли Якубовича как бессменного ведущего популярной программы «Поле Чудес». Телепередача не только объединяет поколения зрителей, но и остается одной из самых узнаваемых и любимых в России.
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