Путин поздравил Якубовича с важной датой

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Путин пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения
Путин пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении. Президент отметил вклад Якубовича в отечественное телевидение и выразил признательность за его многолетнюю работу. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович — талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал и добился успеха в различных творческих профессиях. Он пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Особое внимание президент уделил роли Якубовича как бессменного ведущего популярной программы «Поле Чудес». Телепередача не только объединяет поколения зрителей, но и остается одной из самых узнаваемых и любимых в России.

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Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Леонида Якубовича с 80-летием. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. «Уважаемый Леонид Аркадьевич! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении. Президент отметил вклад Якубовича в отечественное телевидение и выразил признательность за его многолетнюю работу. Владимир Путин подчеркнул, что Леонид Якубович — талантливый, увлеченный и очень позитивный человек, который блестяще реализовал свой созидательный потенциал и добился успеха в различных творческих профессиях. Он пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения. Особое внимание президент уделил роли Якубовича как бессменного ведущего популярной программы «Поле Чудес». Телепередача не только объединяет поколения зрителей, но и остается одной из самых узнаваемых и любимых в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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