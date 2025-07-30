30 июля 2025

Чем известен Евгений Зуев, уволившийся из центра противодействия экстремизму тюменского УМВД

В центре противодействия экстремизму тюменского УМВД ждут нового начальника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Зуев возглавлял один из ключевых центров УМВД Тюменской области
Евгений Зуев возглавлял один из ключевых центров УМВД Тюменской области Фото:

В УМВД Тюменской области пока не назначен новый руководитель центра противодействия экстремизму. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий руководитель центра Евгений Зуев оставил должность в конце мая в связи с выходом на пенсию.

«Евгений Зуев перевелся в Тюмень из Омска. В УМВД России по Тюменской области работал на разных должностях. С 2022 года был начальником центра противодействия экстремизму, сначала с приставкой врио. Службу оставил в связи с выходом на заслуженный отдых», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Евгений Зуев прослужил в тюменской полиции несколько лет
Евгений Зуев прослужил в тюменской полиции несколько лет
Фото:

Чем Евгений Зуев занимался до переезда в Тюмень

Евгений Зуев является опытным борцом с организованной преступностью. В полиции Омской области он служил в отделах, которые специализируются на противодействии ОПГ. Силовик всерьез увлекается спортом и неоднократно становился чемпионом России по рукопашному бою. Также, по данным из открытых источников, является кандидатом юридических наук.

Служба в УМВД России по Тюменской области

В тюменской полиции Евений Зуев также служил в одном из отделов по борьбе с ОПГ, затем перевелся в уголовный розыск, а оттуда — в центр по противодействию экстремизму. В 2022 году он возглавил последний с приставкой врио, затем был утвержден вышестоящим руководством в должности начальника. Зуев проработал там вплоть до мая 2025 года. Силовик оставил службу в связи с выходом на заслуженный отдых.
Евгений Зуев уволился из тюменской полиции в конце мая
Евгений Зуев уволился из тюменской полиции в конце мая
Фото:

Чем Евгений Зуев займется после отставки

По словам источника агентства, близкого к правоохранительным структурам, после увольнения из правоохранительных органов Евгений Зуев с большой долей вероятности вернется в Омскую область. Получить оперативный комментарий силовика на этот счет URA.RU не удалось: его данные отсутствуют в открытом доступе. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В УМВД Тюменской области пока не назначен новый руководитель центра противодействия экстремизму. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий руководитель центра Евгений Зуев оставил должность в конце мая в связи с выходом на пенсию. «Евгений Зуев перевелся в Тюмень из Омска. В УМВД России по Тюменской области работал на разных должностях. С 2022 года был начальником центра противодействия экстремизму, сначала с приставкой врио. Службу оставил в связи с выходом на заслуженный отдых», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Чем Евгений Зуев занимался до переезда в Тюмень Евгений Зуев является опытным борцом с организованной преступностью. В полиции Омской области он служил в отделах, которые специализируются на противодействии ОПГ. Силовик всерьез увлекается спортом и неоднократно становился чемпионом России по рукопашному бою. Также, по данным из открытых источников, является кандидатом юридических наук. Служба в УМВД России по Тюменской области Чем Евгений Зуев займется после отставки По словам источника агентства, близкого к правоохранительным структурам, после увольнения из правоохранительных органов Евгений Зуев с большой долей вероятности вернется в Омскую область. Получить оперативный комментарий силовика на этот счет URA.RU не удалось: его данные отсутствуют в открытом доступе. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...