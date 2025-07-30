Чем известен Евгений Зуев, уволившийся из центра противодействия экстремизму тюменского УМВД

В УМВД Тюменской области пока не назначен новый руководитель центра противодействия экстремизму. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Предыдущий руководитель центра Евгений Зуев оставил должность в конце мая в связи с выходом на пенсию.
«Евгений Зуев перевелся в Тюмень из Омска. В УМВД России по Тюменской области работал на разных должностях. С 2022 года был начальником центра противодействия экстремизму, сначала с приставкой врио. Службу оставил в связи с выходом на заслуженный отдых», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
Чем Евгений Зуев занимался до переезда в Тюмень
Евгений Зуев является опытным борцом с организованной преступностью. В полиции Омской области он служил в отделах, которые специализируются на противодействии ОПГ. Силовик всерьез увлекается спортом и неоднократно становился чемпионом России по рукопашному бою. Также, по данным из открытых источников, является кандидатом юридических наук.
Служба в УМВД России по Тюменской области
В тюменской полиции Евений Зуев также служил в одном из отделов по борьбе с ОПГ, затем перевелся в уголовный розыск, а оттуда — в центр по противодействию экстремизму. В 2022 году он возглавил последний с приставкой врио, затем был утвержден вышестоящим руководством в должности начальника. Зуев проработал там вплоть до мая 2025 года. Силовик оставил службу в связи с выходом на заслуженный отдых.
Чем Евгений Зуев займется после отставки
По словам источника агентства, близкого к правоохранительным структурам, после увольнения из правоохранительных органов Евгений Зуев с большой долей вероятности вернется в Омскую область. Получить оперативный комментарий силовика на этот счет URA.RU не удалось: его данные отсутствуют в открытом доступе. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации.
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