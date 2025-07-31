Трамп публично поругался с Медведевым

Президент США Дональд Трамп вступил в публичную перепалку с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Трамп заявил, что Медведев вступает на очень опасную территорию.
«Передайте Медведеву, <....> чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», — написал президент США в своей социальной сети Truth Social. Поводом для обмена резкими заявлениями стали обсуждения торговых отношений между Россией и Индией, а также возможного введения вторичных пошлин против стран, покупающих российскую нефть. Трамп подчеркнул, что его не волнует, как Индия выстраивает отношения с Россией, назвав экономики двух стран «мертвыми».
Несколько дней назад Трамп сократил срок ультиматума для России по введению пошлин — с 50 до 10-12 дней. США пригрозили ввести новые экономические меры, если не увидят прогресса по урегулированию ситуации на Украине. На это Дмитрий Медведев отреагировал публично. В своем заявлении в социальной сети X Медведев подчеркнул, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы. Он предупредил, что подобные требования могут привести к эскалации конфликта не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США.
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