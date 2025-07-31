На Курилах прошло землетрясение

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Подземный толчок мог ощущаться с силой до пяти баллов
Подземный толчок мог ощущаться с силой до пяти баллов Фото:

У побережья северных Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

По данным сейсмостанции, передает РИА Новости, эпицентр подземных толчков находился в 241 километре юго-восточнее города Северо-Курильск, на острове Парамушир. Очаг сейсмического события залегал на глубине 41 километр. Подземный толчок мог ощущаться с силой до пяти баллов.

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У побережья северных Курильских островов зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск». По данным сейсмостанции, передает РИА Новости, эпицентр подземных толчков находился в 241 километре юго-восточнее города Северо-Курильск, на острове Парамушир. Очаг сейсмического события залегал на глубине 41 километр. Подземный толчок мог ощущаться с силой до пяти баллов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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