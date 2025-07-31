Министр обороны срочно обратился к военным, освободившим Часов Яр

Глава Минобороны России Белоусов поздравил военных с освобождением Часова Яра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Часова Яра
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов направил срочное поздравление командованию и военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

В своей телеграмме глава Минобороны отметил профессионализм и мужество десантников, а также подчеркнул преемственность лучших боевых традиций соединения. Белоусов обратил внимание, что 98-я дивизия продолжает выполнять задачи на ключевых направлениях, демонстрируя стойкость и мужество в противостоянии неонацистским формированиям. 

Министр поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что подразделение сохранит высокий уровень воинского мастерства, обеспечивая безопасность страны и защищая национальные интересы РФ. По словам Белоусова, действия «крылатой пехоты» служат примером верности долгу и Родине. Соединение с честью продолжит выполнять поставленные задачи на передовой.

Ранее подразделения войсковой группировки «Южная» установили контроль над городом Часов Яр, который расположен на краматорско-дружковском направлении в ДНР. Часов Яр обладает важным стратегическим значением для украинских вооруженных сил благодаря своему расположению на высоте 242 метра над уровнем моря и непосредственной близости к Артемовску (Бахмуту). В городе развита промышленная инфраструктура и имеется железнодорожная станция, что обеспечивает эффективное логистическое снабжение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил срочное поздравление командованию и военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. «Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В своей телеграмме глава Минобороны отметил профессионализм и мужество десантников, а также подчеркнул преемственность лучших боевых традиций соединения. Белоусов обратил внимание, что 98-я дивизия продолжает выполнять задачи на ключевых направлениях, демонстрируя стойкость и мужество в противостоянии неонацистским формированиям.  Министр поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что подразделение сохранит высокий уровень воинского мастерства, обеспечивая безопасность страны и защищая национальные интересы РФ. По словам Белоусова, действия «крылатой пехоты» служат примером верности долгу и Родине. Соединение с честью продолжит выполнять поставленные задачи на передовой. Ранее подразделения войсковой группировки «Южная» установили контроль над городом Часов Яр, который расположен на краматорско-дружковском направлении в ДНР. Часов Яр обладает важным стратегическим значением для украинских вооруженных сил благодаря своему расположению на высоте 242 метра над уровнем моря и непосредственной близости к Артемовску (Бахмуту). В городе развита промышленная инфраструктура и имеется железнодорожная станция, что обеспечивает эффективное логистическое снабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...