Министр обороны России Андрей Белоусов направил срочное поздравление командованию и военнослужащим 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшим участие в освобождении населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
В своей телеграмме глава Минобороны отметил профессионализм и мужество десантников, а также подчеркнул преемственность лучших боевых традиций соединения. Белоусов обратил внимание, что 98-я дивизия продолжает выполнять задачи на ключевых направлениях, демонстрируя стойкость и мужество в противостоянии неонацистским формированиям.
Министр поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность в том, что подразделение сохранит высокий уровень воинского мастерства, обеспечивая безопасность страны и защищая национальные интересы РФ. По словам Белоусова, действия «крылатой пехоты» служат примером верности долгу и Родине. Соединение с честью продолжит выполнять поставленные задачи на передовой.
Ранее подразделения войсковой группировки «Южная» установили контроль над городом Часов Яр, который расположен на краматорско-дружковском направлении в ДНР. Часов Яр обладает важным стратегическим значением для украинских вооруженных сил благодаря своему расположению на высоте 242 метра над уровнем моря и непосредственной близости к Артемовску (Бахмуту). В городе развита промышленная инфраструктура и имеется железнодорожная станция, что обеспечивает эффективное логистическое снабжение.
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