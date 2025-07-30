Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета и был снят с рейса: чем известен шоумен

Актер Дмитрий Хрусталев был снят с рейса Калининград-Москва. Причиной стало его неадекватное поведение на борту. Он должен был лететь бизнес-классом авиакомпании «Россия», но на рейс прибыл в состоянии алкогольного опьянения и устроил дебош. На выходе Хрусталева встретила полиция. Чем еще запомнился комик Дмитрий Хрусталев URA.RU расскажет в материале.
Биография Хрусталева
Дмитрий Хрусталев родился 20 февраля 1979 года в Ленинграде. С пятилетнего возраста он занимался бальными танцами, и в девятом классе решил посвятить себя будущей профессии хореографа.
Преподаватели вспоминают, что с самого раннего детства Хрусталев был юмористом по натуре. Несмотря на то, что не уделял много внимания учебе, он старательно преуспевал в бальных танцах, а также организовывал различные творческие мероприятия, включая психологические тренинги. По словам педагога Татьяны Осиной, он проявлял себя как коммуникабельный, веселый и отзывчивый ребенок.
После школы Хрусталев поступил в Санкт-Петербургский государственный аграрный университет в Пушкине. Позднее сменил специальность на экономический факультет Государственного университета аэрокосмического приборостроения, где успешно завершил обучение по направлению «менеджер науки и образования». После окончания университета работал несколько лет по специальности.
Начало карьеры в КВН
В свои студенческие годы Хрусталев активно занимался игрой в КВН. С 1998 года он выступал за команду «Сборная Санкт-Петербурга», занимая пост капитана. В составе команды он добился побед в различных соревнованиях, включая Кубок Москвы 1998 года, финальные этапы Высшей лиги в 1999 и 2002 годах, а также выиграл «Малый КиВиН» на фестивале «Голосящий КиВиН» 2000 года. В 2003 году он стал победителем Летнего кубка КВН в составе команды «Сборная СССР».
Хрусталев получил известность благодаря своим пародиям на экс-председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина и президента РФ Владимира Путина, показывая их в своих выступлениях. В эти годы он часто выступал перед самими пародируемыми по его словам, легко создавая образы и достигая успеха в КВН. В это время он гастролировал по стране, обрел популярность среди поклонников и даже столкнулся со звездной болезнью, о чем откровенно рассказал публике.
Comedy Woman, «Вечерний Ургант» и другие ТВ-шоу
После участия в КВН Хрусталев присоединился к бывшим участникам команды в Comedy Club, где писал и выступал с пародиями. С 2008 года он принял участие в программе Comedy Woman, выступая в роли ведущего и гостя. Позднее он стал со-ведущим Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале» с целью профессионального развития.
Совместно с ведущим Виктором Васильевым вел рубрику в «Вечернем Урганте» и шоу на канале СТС. Хрусталев также участвовал в проекте «Танцуй» и стал ведущим шоу «Моя мама готовит лучше». В настоящее время он является ведущим национальной лотереи «Мечталлион» на «Первом канале» и временно заменял руководителя в «Клубе веселых и находчивых».
Кино и театр
Хрусталев дебютировал в украинском сериале «Разрешите войти» (2004), а затем сыграл в сериале «Мечты Алисы» (2006). В 2009 году он появился в комедии «Самый лучший фильм 2» в роли пародии на рэпера Тимати с названием Димати. В 2011 году он снялся в комедии «Беременный» и сыграл эпизодическую роль в «Служебном романе. Наше время».
Хрусталев часто появляется в камео или небольших ролях в фильмах, таких как «Одноклассницы», «Черновик», и другие. В 2018 году он дебютировал на театральной сцене в музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня», где сыграл роль Голохвастова.
Личная жизнь
С 2001 по 2011 год Хрусталев был в отношениях с юристом Викторией Дейчук. Во время запланированного путешествия на фестиваль Comedy в Египет произошло ДТП, в результате которого Виктория получила серьезную травму. Хрусталев ухаживал за ней, помогал с лечением, но пара рассталась после ее выздоровления.
В 2012 году Хрусталев встречался с актрисой Екатериной Варнавой, предложил ей брак и дарил дорогие подарки. Однако в конце 2013 года они расстались из-за усталости и недостатка общих тем для обсуждения.
В 2019 году Хрусталев женился на украинской исполнительнице Марии Гончарук. Он предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому информацию о свадьбе не прокомментировал.
Ситуация в самолете
Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на борту самолета 30 июля. Он должен был лететь из Калининграда в Москву. Явившись на посадку в состоянии алкогольного опьянения Дмитрий Хрусталев вступил в перепалку с бортпроводниками и использовал нецензурные выражения. Экипажу пришлось принять решение о высадке Хрусталева с рейса, а также о вызове сотрудников полиции, которые и встретили актера на выходе из самолета. О случившемся рассказал telegram-канал «Поток».
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