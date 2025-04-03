«От стройотряда до списка Forbes»: история успеха миллиардера из Магнитогорска Игоря Рыбакова

Магнитогорский миллиардер Рыбаков за 10 лет увеличил свой капитал в пять раз
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Игорь Рыбаков превратился из долларового миллионера в долларового миллиардера
Игорь Рыбаков превратился из долларового миллионера в долларового миллиардера Фото:

Журнал Forbes включил в список богатейших людей сразу четырех миллиардеров из Челябинской области. Среди них совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков. Его состояние оценили в 2,4 млрд долларов. Как советский мальчишка заработал первые деньги и построил бизнес-империю — в материале URA.RU.

Первые деньги

Первые деньги Рыбаков начал зарабатывать в старших классах. Работая в студотряде, он получил 1400 советских рублей. Тогда эта сумма была сопоставима с годовой зарплатой инженера.

Предпринимательская жила

Рыбаков искал себя в разных сферах. Более всего его привлекала предпринимательская деятельность. Были времена, когда он пытался торговать мороженным возле Белорусского вокзала в Москве.

Расцвет империи

По-настоящему в большой бизнес Рыбаков влился, будучи студентом. В 1992 году он вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал «Техниноколь». Компания занималась изготовлением кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Парни заняли нишу на российском рынке.

Лихие 90-е

Быть бизнесменом в 90-е годы было опасно. В своем блоге Рыбаков вспоминал о бандитах, крышевании и рэкете. Несмотря на все трудности компания продолжала работу.

Первое попадание в Forbes

Более 20 лет потребовалось «Технониколь», чтобы стать неизменной частью российского рынка. В 2015 году компания вошла в ТОП-100 самых крупных частных организаций РФ по версии Forbes. На тот момент состояние Рыбакова оценивалось в 450 млн долларов. За 10 лет он смог увеличить свой капитал более, чем в пять раз.

Город будущего

В 2024 году Рыбаков купил участок в Подмосковье площадью 88 гектаров. Покупка обошлась примерно в 1 млрд рублей. На участке Рыбаков планирует построить так называемый «Город будущего». В планах построить по стране 100 подобных городов, в которых будут проживать от 10 до 40 тысяч человек.

Семья

У Рыбакова есть жена Екатерина и четверо детей. Супруга возглавляет фамильный благотворительный «Рыбаков Фонд».

Творчество

Рыбаков пишет песни и записывает клипы. Также миллиардер нашел себя в видеоблогерстве. На своем канале он простыми словами объясняет зрителям происходящее в российской и мировой экономике.

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Журнал Forbes включил в список богатейших людей сразу четырех миллиардеров из Челябинской области. Среди них совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков. Его состояние оценили в 2,4 млрд долларов. Как советский мальчишка заработал первые деньги и построил бизнес-империю — в материале URA.RU. Первые деньги Первые деньги Рыбаков начал зарабатывать в старших классах. Работая в студотряде, он получил 1400 советских рублей. Тогда эта сумма была сопоставима с годовой зарплатой инженера. Предпринимательская жила Рыбаков искал себя в разных сферах. Более всего его привлекала предпринимательская деятельность. Были времена, когда он пытался торговать мороженным возле Белорусского вокзала в Москве. Расцвет империи По-настоящему в большой бизнес Рыбаков влился, будучи студентом. В 1992 году он вместе с однокурсником Сергеем Колесниковым основал «Техниноколь». Компания занималась изготовлением кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Парни заняли нишу на российском рынке. Лихие 90-е Быть бизнесменом в 90-е годы было опасно. В своем блоге Рыбаков вспоминал о бандитах, крышевании и рэкете. Несмотря на все трудности компания продолжала работу. Первое попадание в Forbes Более 20 лет потребовалось «Технониколь», чтобы стать неизменной частью российского рынка. В 2015 году компания вошла в ТОП-100 самых крупных частных организаций РФ по версии Forbes. На тот момент состояние Рыбакова оценивалось в 450 млн долларов. За 10 лет он смог увеличить свой капитал более, чем в пять раз. Город будущего В 2024 году Рыбаков купил участок в Подмосковье площадью 88 гектаров. Покупка обошлась примерно в 1 млрд рублей. На участке Рыбаков планирует построить так называемый «Город будущего». В планах построить по стране 100 подобных городов, в которых будут проживать от 10 до 40 тысяч человек. Семья У Рыбакова есть жена Екатерина и четверо детей. Супруга возглавляет фамильный благотворительный «Рыбаков Фонд». Творчество Рыбаков пишет песни и записывает клипы. Также миллиардер нашел себя в видеоблогерстве. На своем канале он простыми словами объясняет зрителям происходящее в российской и мировой экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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