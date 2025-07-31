Почему гниют кабачки и как их спасти: советы опытного садовода

Кабачки — одна из самых неприхотливых огородных культур. Они обладают сильным иммунитетом, поэтому устойчивы к нападкам вредителей и инфекциям. Однако даже они иногда начинают гнить прямо на грядке. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, почему гниют кабачки, как это предотвратить и что делать, если гниение началось.
Почему гниют кабачки
По словам садовода Светланы Самойловой, кабачки могут гнить из-за неблагоприятных погодных условий, ошибок в уходе за растением и из-за вредителей.
Отсутствие опыления
Опыление необходимо кабачкам для появления плодов. Процесс опыления происходит, когда пыльца с мужского цветка переносится на женский, что приводит к оплодотворению семяпочек внутри завязи и запускает развитие плодов. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, Светлана Самойлова советует изначально выбирать гибридные сорта кабачков. Они формируют преимущественно женские цветки, и опыление не происходит.
По словам эксперта, при покупке семян нужно обращать внимание на то, что гибриды обозначаются буквой «F1». Некоторые примеры гибридов кабачков: «Медуза F1», «Кавили F1», «Искандер F1».
Большое количество плодов на кусте
Кабачки могут гнить, если на кусте одновременно растет несколько созревающих плодов. По словам эксперта, в этом случае растению просто не хватает сил, чтобы вытянуть все кабачки — они недополучают нужного количества витаминов и влаги.
«Если плодов слишком много, нужно своевременно собирать урожай, чтобы хватило сил на всех. Так, например, если нужны кабачки для зимнего хранения, оставляют пару таких штук на растении, срезая молодые. И напротив, если нужны только небольшие кабачки, не давайте им перерастать», — рассказала Светлана Самойлова.
Влажность и перепады температур
Дождливая погода и холодные ночи также приводят к гнилям, заявила садовод. Чтобы изолировать растения от холодной и мокрой земли, а также избежать переохлаждения, эксперт советует подкладывать под плоды доски. А для того, чтобы обеспечить проветривание и избежать загнивания, специалист советует срезать часть листьев у основания черешка.
Вредители слизни
По словам садовода, к гниению кабачков могут привести слизни. Это часто случается, если плоды лежат на земле, где обитают вредители. Насекомые прокусывают завязь, в ранку попадает инфекция и начинается гниение с точки прокола. Особенно часто это случается, если кожица кабачка тонкая и незагрубевшая. Нужно регулярно осматривать кабачки. Также можно обсыпать землю вокруг куста золой, табачной пылью или горчицей — это отпугнет вредителей. Эффективно применять средства от слизней, уточняет Светлана Самойлова.
Слишком плотная посадка
Причиной проблемы может быть излишне плотная посадка кабачков. В подобных случаях листья растений перекрывают друг друга, что приводит к ухудшению вентиляции. Если на вашем участке кабачки высажены слишком близко, рекомендуется удалить часть листвы, особенно ту, которая затеняет центральную часть куста. Кроме того, в целях профилактики нужно регулярно убирать старые листья и сорняки, чтобы обеспечивать свободный доступ солнечного света и воздуха к завязям.
Какие микроэлементы нужны кабачкам, чтобы не было гниения
Недостаток йода приводит к замедлению роста и формирования завязей, что может стать причиной их опадания. Бор играет ключевую роль в формировании плодов. Он повышает эффективность опыления. При дефиците калия растения становятся уязвимыми к белой гнили, а недостаток кальция приводит к загниванию плодов на ранних этапах развития.
Чем подкармливать кабачки, чтобы они не гнили
Для восполнения йода в почве рекомендуется дважды за сезон проводить подкормку растения раствором йодистого калия — в 10 л воды добавить 2 гр. йодистого калия. Опрыскивать растения вечером по листьям каждые 10 дней. Для устранения нехватки бора применяют борную кислоту, предварительно растворенную в воде (2 г на 10 л воды), опрыскивают по листьям. Этот раствор используют дважды: на стадии окрашивания бутонов и спустя две недели — на стадии формирования завязей.
В целях профилактики проводится опрыскивание с использованием сульфата калия из расчета 10 граммов на ведро воды. Комплексные подкормки для овощных культур применяют раз в 10–14 дней. Также можно использовать древесную золу — источник калия. Для корневой подкормки эффективен раствор: на каждый литр воды добавить 3 ст. л. золы, настаивать неделю.
Что делать, если кабачки начали гнить
Если почва влажная, то рекомендуется дождаться ее полного высыхания. Плотные участки грунта следует обязательно рыхлить, чтобы предотвратить застой воды у корневой системы растений.
Плоды, пораженные гнилью, необходимо удалить, даже если признаки повреждения лишь незначительные. Такие кабачки уже не подлежат восстановлению, и важно, чтобы не произошло дальнейшего распространения грибковых инфекций. Если есть подозрение на нехватку микроэлементов, стоит внести соответствующие удобрения.
Когда собирать кабачки
Ответить на вопрос о том, пора собирать кабачки или нет, может лишь садовод, отметила Светлана Самойлова. «Хотите полакомиться нежной мякотью, срезайте небольшие. Если готовите икру на зиму, нужны взрослые, почти заматеревшие плоды. Для зимнего хранения нужны плоды абсолютно вызревшие», — рассказала садовод.
Созревший плод имеет плотную глянцевую кожуру, нет пятен, трещин и повреждений. При нажатии на кожуру не пружинит и не оставляет вмятин. При постукивании по поверхности плода слышен характерный глухой звук. Средние созревшие кабачки достигают 20-25 см.
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