ВС России взяли под контроль стратегически важный город

Военнослужащие России освободили город Часов Яр
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр
ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе наступления на краматорско-дружковском направлении войска группы «Южная» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий „Южной“ группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР», — сказано в сообщении. Новость опубликована Минобороны России.

Город Часов Яр занимает важное место в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Его стратегическое значение определяется высотой — 242 метра над уровнем моря, а также непосредственной близостью к Артемовску (Бахмуту). Развитая промышленная зона и наличие железнодорожной станции обеспечивают эффективную логистическую поддержку, в то время как разветвленная сеть украинских опорных пунктов значительно усиливает оборону населенного пункта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе наступления на краматорско-дружковском направлении войска группы «Южная» взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате наступательных действий „Южной“ группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР», — сказано в сообщении. Новость опубликована Минобороны России. Город Часов Яр занимает важное место в системе снабжения Вооруженных сил Украины. Его стратегическое значение определяется высотой — 242 метра над уровнем моря, а также непосредственной близостью к Артемовску (Бахмуту). Развитая промышленная зона и наличие железнодорожной станции обеспечивают эффективную логистическую поддержку, в то время как разветвленная сеть украинских опорных пунктов значительно усиливает оборону населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...