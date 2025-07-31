Депутаты украинской Рады подрались из-за закона Зеленского

В украинской Верховной раде произошла драка между депутатами при рассмотрении нового законопроекта о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщают украинские СМИ.
«В Раде произошла драка во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий НАБУ», — говорится в публикации «Страны.ua». Спикер парламента Руслан Стефанчук ранее уточнил, что проект закона предлагается принять сразу в двух чтениях и незамедлительно отправить на подпись президенту.
Ранее, 22 июля Рада поддержала другой законопроект, который отменял независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ вызвал резкую реакцию в украинском обществе — люди вышли на массовые протесты по всей стране, которые не завершаются до сих пор. 31 июля они прошли в шести крупнейших городах Украины, пишет «Царьград». Западные партнеры Киева также выступили с критикой принятого решения. Президент Владимир Зеленский 24 июля заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, обещая укрепить независимость антикоррупционных ведомств.
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