Депутаты украинской Рады подрались из-за закона Зеленского

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На Украине депутаты дерутся из-за нового закона
На Украине депутаты дерутся из-за нового закона Фото:

В украинской Верховной раде произошла драка между депутатами при рассмотрении нового законопроекта о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Раде произошла драка во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий НАБУ», — говорится в публикации «Страны.ua». Спикер парламента Руслан Стефанчук ранее уточнил, что проект закона предлагается принять сразу в двух чтениях и незамедлительно отправить на подпись президенту.

Ранее, 22 июля Рада поддержала другой законопроект, который отменял независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ вызвал резкую реакцию в украинском обществе — люди вышли на массовые протесты по всей стране, которые не завершаются до сих пор. 31 июля они прошли в шести крупнейших городах Украины, пишет «Царьград». Западные партнеры Киева также выступили с критикой принятого решения. Президент Владимир Зеленский 24 июля заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, обещая укрепить независимость антикоррупционных ведомств. 

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В украинской Верховной раде произошла драка между депутатами при рассмотрении нового законопроекта о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщают украинские СМИ. «В Раде произошла драка во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий НАБУ», — говорится в публикации «Страны.ua». Спикер парламента Руслан Стефанчук ранее уточнил, что проект закона предлагается принять сразу в двух чтениях и незамедлительно отправить на подпись президенту. Ранее, 22 июля Рада поддержала другой законопроект, который отменял независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Документ вызвал резкую реакцию в украинском обществе — люди вышли на массовые протесты по всей стране, которые не завершаются до сих пор. 31 июля они прошли в шести крупнейших городах Украины, пишет «Царьград». Западные партнеры Киева также выступили с критикой принятого решения. Президент Владимир Зеленский 24 июля заявил о согласовании противоположной законодательной инициативы, обещая укрепить независимость антикоррупционных ведомств. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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