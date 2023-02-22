Военный эксперт объяснил, почему Россия не ударила по Байдену в Киеве

Аналитик Михайлов: Россия и США не готовы к прямому конфликту

22 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Президента США Джо Байдена не ликвидировали в Киеве, потому что это бы привело к прямому конфликту между Россией и США Фото: Официальный сайт президента Украины Россия и США не собираются переходить в открытый конфликт, к которому бы неизбежно привела бы ликвидация одного из президентов. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Входить на уровень полной военной конфронтации ни США, ни Россия не готовы. Мы имеем в большей степени совсем сложную ситуацию в политической риторике, но до того, чтобы бить по президентам, тем более ядерных держав, это, наверное, слишком было бы недальновидно», — считает Александр Михайлов. Так в эфире радиостанции «Говорит Москва» он ответил на вопрос почему Россия не нанесла удар по Киеву, когда там находился Джо Байден. Американский президент Джо Байден совершил поездку на Украину. В ходе своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Сергей Марков объясняет поездку Байдена необходимостью убедить украинских солдат продолжать приносить себя в жертву на фронте, передает Nation News.

Россия и США не собираются переходить в открытый конфликт, к которому бы неизбежно привела бы ликвидация одного из президентов. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Входить на уровень полной военной конфронтации ни США, ни Россия не готовы. Мы имеем в большей степени совсем сложную ситуацию в политической риторике, но до того, чтобы бить по президентам, тем более ядерных держав, это, наверное, слишком было бы недальновидно», — считает Александр Михайлов. Так в эфире радиостанции «Говорит Москва» он ответил на вопрос почему Россия не нанесла удар по Киеву, когда там находился Джо Байден. Американский президент Джо Байден совершил поездку на Украину. В ходе своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Сергей Марков объясняет поездку Байдена необходимостью убедить украинских солдат продолжать приносить себя в жертву на фронте, передает Nation News.