Военный эксперт объяснил, почему Россия не ударила по Байдену в Киеве

Россия и США не собираются переходить в открытый конфликт, к которому бы неизбежно привела бы ликвидация одного из президентов. Такое мнение высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Входить на уровень полной военной конфронтации ни США, ни Россия не готовы. Мы имеем в большей степени совсем сложную ситуацию в политической риторике, но до того, чтобы бить по президентам, тем более ядерных держав, это, наверное, слишком было бы недальновидно», — считает Александр Михайлов. Так в эфире радиостанции «Говорит Москва» он ответил на вопрос почему Россия не нанесла удар по Киеву, когда там находился Джо Байден.
Американский президент Джо Байден совершил поездку на Украину. В ходе своего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Сергей Марков объясняет поездку Байдена необходимостью убедить украинских солдат продолжать приносить себя в жертву на фронте, передает Nation News.
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